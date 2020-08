Super Dragon Ball Heroes teast Kombo-Attacke von Vegeta & Son Goku an

Super Dragon Ball Heroes macht Fanträume wahr. Das war bei der abgedrehten Promo-Reihe schon von Anfang an so: Was beim normalen Dragon Ball schon extrem war, wird hier nochmal drei Stufen krasser. So auch jetzt wieder. In einem neuen Teaser-Video gibt es jetzt zum ersten Mal einen Ausblick auf die gemeinsame Drachenfaust-Attacke von Son Goku Xeno und Vegeta in seiner Super Saiyajin 4-Form.

Xeno Goku und SSJ4-Vegeta zeigen neue Kombo-Drachenfaust-Attacke

Was ist Super Dragon Ball Heroes? Eigentlich handelt es sich dabei um ein (digitales) Kartenspiel, das es als World Mission zum Beispiel auch für die Nintendo Switch gibt.

Um das Spiel zu bewerben, wurde ihm extra ein kleiner Promo-Anime sowie -Manga spendiert. Der sorgt regelmäßig für neue kuriose Matches und die wildesten Versionen sowie Zeitreisen und alles, was das Fan-Herz begehrt.

Um etwaige Kanon- oder Kontinuitäts-Probleme schert sich dabei eigentlich niemand. Was bedeutet, dass dem Ganzen noch weniger Grenzen gesetzt sind, als es bei Dragon Ball sowieso schon der Fall ist. Es gibt jetzt zum Beispiel gleich zwei Vegetas und zwei Son Gokus:

Darum geht's: Vegeta erreicht hier zum Beispiel die Super Saiyajin 3-Form und verwandelt sich auch in den Super Saiyajin 4. Zusätzlich eprformt er das SSJ4-Limit Breaker-Ritutal, wie es aussieht.

Xeno Goku steht dem in nichts nach und gemeinsam kämpfen die zwei Helden im aktuellen Big Bang-Storybogen gegen den Fiesling Janemba. Der verlangt ihnen alles ab, aber sie haben (Überraschung!) noch ein As im Ärmel.

Zum ersten Mal gemeinsam: Wie diese Ankündigung samt Preview-Video zeigt, tun sich Xeno Goku und SSJ4-Vegeta zu einem vernichtenden Finishing-Move zusammen, der es in sich hat. Wer die Dragon Ball-Filme gesehen hat, kennt die Drachenfaust-Attacke von Son Goku wahrscheinlich.

In der Doppel-Variante als Kombo haut die höchstwahrscheinlich gleich doppelt rein und könnte äußerst problematisch für Janembar werden. Streng genommen wissen wir noch nicht genau, ob das so auch im Super Dragon Ball Heroes-Anime zu sehen sein wird, weil sich das Video nur ums Spiel dreht, aber es wirkt sehr wahrscheinlich.

Gokus Dragon Fist-Angriff: Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich dabei um eine extrem mächtige Attacke, mit der gewissermaßen ein Drache heraufbeschworen wird. Der Angriff heißt auch Ryuken und konnte bisher nur von Son Goku eingesetzt werden. Er tut das zum Beispiel im 13. Dragon Ball-Film namens Drachenfaust gegen Hildegarn, in Dragon Ball GT gegen Super C17 oder gegen Si Xing Long.

Verfolgt ihr Super Dragon Ball Heroes? Spielt ihr das Kartenspiel? Welcher Ableger ist euer Favorit, sowohl bei Spielen als auch im Hinblick auf Anime und Manga?