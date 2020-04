Super Mario 64: Fans beheben Bug, der 24 Jahre unentdeckt blieb

Super Mario 64 ist vor 24 Jahren erschienen und hatte die ganze Zeit einen unentdeckten Bug. Der wurde jetzt gefixt, allerdings nicht von Nintendo und nicht in der offiziellen N64-Version. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass der Rauch ganz anders aussehen sollte, der entsteht, wenn Super Mario sich den Hintern verbrennt. Eine simple Änderung im Spielcode fixt den Bug.

Darum geht's: Wer in Super Mario 64 den armen Klempner in die Lava stürzen lässt, verbrennt sich das Hinterteil. Mit dem Ergebnis, dass das Kerlchen fürchterlich jault, hüpft und sein Hinterteil qualmt beziehungsweise raucht. Wie wir jetzt wissen, war das Aussehen dieses Rauchs offenbar nicht so geplant, wie es letztlich dargestellt wurde.

Was war das Problem? Das Ganze beruht auf einem simplen Bug, der durch eine ebenso simple Änderung an einer einzigen Zeile des Spielcodes behoben werden konnte. Offenbar wurde die Textur in einem falschen Format geladen. Der Patch fügt also keinerlei neue Kunst hinzu, sondern fixt lediglich einen Formatierungs-Fehler. So sieht der Unterschied aus:

Haha, what the heck. Thanks to the Super Mario 64 code disassembly it's been discovered that the smoke Mario emits when he's touched fire has been bugged for 20 years. On the left: how it looks in the final game. On the right: after a one-line code fix. https://t.co/JenizzKeFh pic.twitter.com/Jb2Ryg2lwx