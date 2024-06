Spieler ist gerade dabei, Super Mario 64 auf den GBA zu bringen - teilt eindrucksvolles Gameplay-Video

Da staunt selbst Mario. Die ersten Gameplay-Szenen des GBA-Ports sehen angesichts der technischen Fähigkeiten klasse aus.

Super Mario 64 ist einer der ganz großen Nintendo 64-Klassiker und revolutionierte bei seinem Release im Jahr 1996 das Jump&Run-Genre nachhaltig. Noch heute ist der Titel bei vielen Fans derart beliebt, dass manche von ihnen auf ziemlich spektakuläre Ideen kommen.

So wie Joshua Barretto, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Super Mario 64 auf den Game Boy Advance zu portieren – ja ihr habt richtig gelesen. Und fragt euch jetzt vermutlich zurecht: DAS Spiel auf DEM Gerät? Kann das überhaupt funktionieren?

Es kann. Das beweist zumindest ein aktuelles Gameplay-Video, das Barretto veröffentlicht hat, um den Fortschritt seines Projekts zu dokumentieren. Ihr solltet natürlich nicht die Optik des Originals erwarten, dazu ist Nintendos Handheld schlicht nicht in der Lage. Urpsprünglich wollte der Modder aber tatsächlich einen direkten Port machen, was aallerings nicht klappte. Also baute er den Spielcode von Grundauf für den GBA neu (via gamerant.com).

Den aktuellen Entwicklungsstand sehr ihr hier:

Eine erstaunliche Leistung

Natürlich ist das alles sehr pixelig und merkbar noch nicht fertig, aber dennoch ist hier sofort das Startgebiet aus dem Jump&Run erkennbar. Mario kann zudem bereits die meisten Moves aus dem Original durchführen, also beispielweise den Rückwärtssalto oder den Weitsprung.

Wie eine Framerate-Anzeige im Video verrät läuft das Spiel zwischen 20 und 30 fps. Mit dieser Optik und angesichts der technisch limitierten Fähigkeiten des GBA ist das eine herausragende Leistung.

Das finden auch zahlreiche User*innen, die ihre Begeisterung in den Kommentaren unter dem Video zum Ausdruck bringen. Keyaku1 schreibt beispielsweise:

"Meine Fragen begannen mit "Warum?", jetzt sind sie bei "Wie ist das überhaupt möglich?". Wahnsinnige Optimierung!

Nach eigenen Angaben plant Joshua Barretto tatsächlich eine Umsetzung des kompletten Spiel – was sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Die bisherigen Ergebnisse sind jedoch vielversprechend. Und lassen uns schon jetzt gespannt auf die nächsten Update-Videos warten.

Würdet ihr Super Mario 64 auf dem Game Boy Advance spielen wollen?