Diese 4 Filme muss Super Mario Bros noch schlagen, um König der Animationsfilme zu werden

Super Mario Bros. ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Dass ein hochwertig produzierter Animationsfilm über eine der beliebtesten Videospielfiguren zum Erfolg wird, war abzusehen. Dass Super Mario Bros. jedoch an den Kinokassen zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten mutiert, das dürfte selbst Nintendo überraschen. Mittlerweile hat das Abenteuer von Mario und Luigi seit Anfang April stolze 1,15 Milliarden US-Dollar eingespielt und sich so auf Platz 25 der erfolgreichsten Filme platziert.

Trotz Riesenerfolg gibt es allerdings noch immer vier Animationsfilme, die in den weltweiten Kinosälen noch mehr Geld eingespielt haben und ihr könnt ja einmal überlegen, welche das sein könnten – die Auflösung folgt selbstverständlich gleich.

Super Mario Bros. auf Platz 25 der erfolgreichsten Filme

Sich keine fünf Wochen nach Veröffentlichung auf Rang 25 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten einzureihen, ist wahrlich eine starke Leistung, vor allem mit Blick auf die Kino-Blockbuster, die Mario und Luigi bereits hinter sich gelassen haben: Ein "Herr der Ringe: Rückkehr des Königs" beispielsweise oder auch "Harry Potter und der Stein der Weisen" (via Box Office Mojo)

Die fünf erfolgreichsten Filme aller Zeiten in absteigender Reihenfolge sind übrigens Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: The Way of Water, Titanic und Star Wars: Episode 7.

2:09 Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Super Mario Bros. anschauen.

Diese 4 Animationsfilme sind noch vor Mario

Damit Super Mario Bros. der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten wird, müsst ihr noch ein paar mal ins Kino gehen. Während Minions (Platz 24, 1,16 Mrd), Die Unglaublichen 2 (Platz 21, 1,24 Mrd) und Die Eiskönigin (Platz 19, 1,28 Mrd) in unmittelbarer Reichweite sind, liegt Die Eiskönigin 2 auf Platz 13 der erfolgreichsten Filme mit einem Einspielergebnis von 1,45 Mrd US-Dollar Umsatz noch ein ganzes Stück vor den Klempnern.

Wollt ihr mehr über den Film wissen, hier entlang:

Super Mario Bros. bald im Stream und auf Blu-ray/DVD

Dass sich Nintendo nicht mehr die Krone der Animationsfilme schnappen wird, ist sogar wahrscheinlich. Grund dafür ist der zeitnahe Release bei Streaming-Anbietern (siehe verlinkte News oben) und der baldige Release auf DVD und Blu-ray. Ab dem 22. Juni könnt ihr euch den Film nämlich kaufen, was sich stark auf die Kinobesuche auswirken wird.

Hättet ihr mit einem solchen Erfolg für den Film gerechnet und was meint ihr: Auf welchem Platz landet Mario in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten am Ende?