Super Mario Bros. Wonder: Alle spielbaren Charaktere und ihre Besonderheiten

Mit Super Mario Bros. Wonder steht das nächste große 2D-Jump&Run in den Startlöchern, in dem wir aber nicht nur mit Mario als Elefant durch die Level stampfen. Ihm stehen natürlich auch wieder einige seiner Freunde tatkräftig zur Seite. Wir können aus mehreren Charakteren wählen, wobei einige davon Besonderheiten aufweisen.

Alle spielbaren Charaktere in Super Mario Bros. Wonder

Zuallererst hier eine Übersicht aller zwölf Figuren, mit denen wir spielen können – sowohl alleine als auch im Couch- und Online-Koop:

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Gelber Toad

Blauer Toad

Toadette

Grüner Yoshi

Roter Yoshi

Gelber Yoshi

Hellblauer Yoshi

Nabbit

Aus diesem Cast an Figuren könnt ihr wählen.

Nicht alle Charaktere haben die gleichen Fähigkeiten

Bei der Wahl des Charakters solltet wir aber ein paar Dinge beachten.

Ist es uns wichtig Power-Ups zu nutzen, damit wir uns so beispielsweise in einen Elefanten verwandeln können, der Gegner umhauen, Blöcke zerstören und Wasser spritzen kann, dann sollten wir keinen der Yoshis wählen. Und auch Nabbit ist dann eine Fehlbesetzung. All diese Charaktere können sich nämlich durch Power-Ups nicht verwandeln.

Charaktere, die eine Elefanten-Form besitzen: Mario, Luigi, Peach, Daisy, die Toads und Toadette können sich verwandeln. Das sieht dann so aus:

Dafür haben die Yoshis und Nabbit andere Vorteile: Sie erleiden nämlich keinen Schaden. In einen Abgrund können sie trotzdem stürzen und so ein Leben verlieren, ansonsten müssen wir uns so weit weniger Sorgen um Gegner machen.

Wollen wir noch entspannter durch die Level huschen, dann sollten wir uns auf einen der Yoshis setzen. Die besitzen zusätzlich noch den Flatterflug und die Fähigkeit, Objekte auf Gegner zu spucken – sie dienen damit quasi als Easy Mode.

All das hat Nintendo uns während der Super Mario Bros. Wonder Direct vorgestellt. Eine Zusammenfassung des Streams samt der Direct als Video selbst findet ihr hier:

Super Mario Bros. Wonder ist ein 2D-Jump&Run, das am 20. November 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Bei den titelgebenden Wundern handelt es sich um Effekte, die über magische Wunderblumen aktiviert werden. So verändert sich beispielsweise die Perspektive, Rohre bewegen sich oder wir befinden uns plötzlich im Weltall.