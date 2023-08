6 Dinge, die uns die Super Mario Wonder-Direct über das Switch-Spiel verraten hat

Heute fand um 15 Uhr eine kleine Nintendo Direct statt, die sich voll und ganz auf das kommende 2D-Spiel Super Mario Bros. Wonder konzentrierte. In den gut 15 Minuten hat Nintendo uns mit massig neuen Informationen über die Spielwelt, Power-Ups, Koop und mehr versorgt, die wir für euch hier kurz und bündig zusammenfassen.

Das sind die wichtigsten Neuerungen von Super Mario Bros. World

Eine Weltkarte mit mehr Freiheiten

Die Karte, über die wir die Level auswählen, ist viel freier gestaltet, als wir sie beispielsweise aus Super Mario World kennen. Statt nämlich die Level linear und wie vorgegeben abzuarbeiten, können selbst entscheiden, in welches Level wir uns als nächstes stürzen. Teilweise können wir auf der Karte sogar frei herumlaufen.

Das Blumenkönigreich ist in 7 Gebieten eingeteilt:

Röhrenfelsen-Wiese Wölkchen-Gebirge Güldenfälle Blüteninseln Wüstengebiet (noch ohne Namen) Wald mit riesigen Pilzen (noch ohne Namen) Lavawelt (noch ohne Namen)

Während der Direct wurde übrigens auch eine neue Switch OLED in Rot angekündigt:

Yoshi dient quasi als "Easy Mode"

Neben Mario, Luigi und Peach können wir auch viele andere Charaktere spielen: Daisy, Gelber Toad, Blauer Toad, Toadette, Nabbit und vier farbige Yoshis (Grün, Rot, Gelb, Hellblau). Nabbit und die Yoshis nehmen dabei eine besondere Position ein, da sie keinen Schaden erleiden. Aber Achtung! In Abgründe können sie dennoch fallen! Yoshi verfügt außerdem über den Flatterflug und die Fähigkeit, Gegner mit Objekten zu bespucken, was das Spiel nochmal einfacher macht. Wer es also entspannter mag, kann sich auf die farbigen Dinos verlassen.

Neue Power-Ups

Seifenblasen: Erzeugt Blasen, mit denen wir Gegner (auch durch Wände hindurch) einfangen und besiegen. Wir könnt sie auch als Sprungvorrichtung nutzen.

Erzeugt Blasen, mit denen wir Gegner (auch durch Wände hindurch) einfangen und besiegen. Wir könnt sie auch als Sprungvorrichtung nutzen. Bohrer: Mit dem Bohrer machen uns stachelige und gepanzerte Gegner keine Probleme mehr. Praktisch ist auch, dass wir uns damit in den Boden und sogar in die Decke wühlen können.

Mit dem Bohrer machen uns stachelige und gepanzerte Gegner keine Probleme mehr. Praktisch ist auch, dass wir uns damit in den Boden und sogar in die Decke wühlen können. Feuerblume: Die legendäre Feuerblume ist zurück, mit der wir feurige Geschosse verschießen können.

Die legendäre Feuerblume ist zurück, mit der wir feurige Geschosse verschießen können. Elefant: Durch die Größe ist es möglich über große Lücken zu sprinten und Blöcke einfach zu zerstören. Außerdem können wir mit dem Rüssel Wasser verspritzen und Gegner weghauen.

Noch mehr Elefanten! Mario ist nicht der einzige, der sich dank eines Power-Ups in einen Elefanten verwandeln kann. Auch Luigi, Peach, Daisy, die Toads und Toadette besitzen ihre eigene Elefantenform, die alles sogar auf Yoshi reiten können!

Wir können übrigens Power-Ups tauschen oder eines im Item-Ballon aufbewahren, um es bei Bedarf einzusetzen.

Wundersame Effekte

Im Blumenkönigreich gibt es magische Wunderblumen. Wenn wir diese berühren, verändert sich das Level. Das kann alles mögliche sein: Die Böden neigen sich, wir finden uns im Weltraum wieder, Mario wird zu Gumba, Rohre bewegen sich oder die Perspektive verändert sich. Und das sind nur einige Beispiele für diese Wundereffekte.

Dieser Zustand endet erst, wenn wir einen Wundersamen einsammeln, mit denen einige Level freigeschaltet werden müssen. Am Ende eines jeden Levels erhalten wir einen solchen Wundersamen.

Abzeichen als anlegbare Perks

Während wir spielen schalten wir Abzeichen frei (oder kaufen sie in Läden), die wir anlegen können und die so das Gameplay beeinflussen. Hier ein paar Beispiele:

Fallschirmmütze (verlangsamt den Fall)

Klimmsprung (Wände leichter erklimmen)

Delfin-Kick (mehr Speed im Wasser)

Rankenschuss (funktioniert wie ein Enterhaken)

Münzmagnet (sammelt Münzen in der Nähe automatisch ein)

Unsichtbarkeit (macht unsichtbar)

Allerdings können wir pro Level immer nur ein Abzeichen ausrüsten.

Koop-Modi

Neben einem lokalen 4-Spieler*innen-Koop können wir uns auch online ins Spiel stürzen. Spiel jemand Yoshi, können wir auch auf ihm reiten – sogar Yoshi auf Yoshi.

Im Online-Koop sehen wir andere Spieler*innen als eine Art Geist auf der Map und in den Leveln selbst – in Echtzeit. Sollten wir sterben und wird unser Geist von jemandem berührt, kehren wir zurück ins Spiel. Außerdem können wir Items teilen und Level-Aufsteller platzieren, die uns oder auch andere Spieler*innen nach dem Ableben an der Stelle wiederbeleben.

Wir spielen zwar nicht direkt zusammen, können so aber miteinander interagieren. Und all das wirkt sich dann auch auf die Herzpunkte aus – die Zahl über dem Charakter anderer Spieler*innen. An ihr können wir absehen, wie viele Menschen sich gegenseitig schon in Super Mario Bros. Wonder online unterstützt haben.

Die komplette Mario Wonder Direct in der Wiederholung

Wollt ihr die ganzen Neuerungen in Aktion sehen, könnt ihr euch hier die Super Mario Bros. Wonder Direct nochmal in Ruhe anschauen:

15:19 Super Mario Bros. Wonder - Nintendo stellt das neue 2D-Mario ausführlich vor

Worum geht's in Super Mario Bros. Wonder? Nachdem Bowser eine Wunderblume berührt und mit Prinz Florians Schloss zu einer Art Super-Monster verwandelte, stürzt das Blumenkönigreich ins Chaos. Mario und seine Freunde – darunter auch Peach, die nämlich nicht entführt wurden – eilen zur Rettung.

Super Mario Bros. Wonder ist ein neues 2D-Jump&Run für die Nintendo Switch, das am 20. Oktober 2023 erscheint.