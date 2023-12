Super Mario-Film: Animationsstudio plant wohl jetzt schon ein Cinematic Universe im Avengers-Stil mit mehreren Spinoffs und Smash Bros.-Film

Mit etwas Glück bekommen wir bald regelmäßig Animationsfilme zu Nintendo-Figuren.

Wer den Super Mario Bros.-Kinofilm mochte, darf sich freuen: Einem Gerücht zufolge will das Animationsstudio dahinter am liebsten gleich so weiter machen. Ein Insider berichtet, Illumination habe Nintendo bereits vorgeschlagen, ein komplettes Cinematic Universe aufzubauen. Das könnte dann jede Menge Spinoffs beinhalten, vor allem aber auch auf einen großen, alles zusammenführenden Smash Bros.-Film hinarbeiten.

Nach dem Super Mario-Film könnte sogar ein ganzes Kino-Universum folgen

Darum geht's: Super Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Co. haben sich in einem enorm unterhaltsamen Animationsfilm bewiesen, der gleich mehrere Rekorde gebrochen hat. Es dürfte also niemanden groß wundern, wenn in Zukunft noch mehr ähnliche Projekte kommen.

So sieht der Super Mario Bros.-Film aus, hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

1:32 Der Super Mario Bros. Film - Der finale Trailer vor Kinostart ist da

Kommt da noch mehr? Mit etwas Glück schon, und zwar vielleicht sogar gleich eine ganze Menge. Zumindest wohl dann, wenn es nach dem Animationsstudio Illumination (Die Minions) geht. Dort sollen nämlich schon große Pläne geschmiedet worden sein. Nach dem Vorbild von Marvel's Avengers könnte uns demnächst ein ganzes Kino-Universum ins Haus stehen (via: TwistedVoxel).

Welche Spinoffs könnten da kommen? Die Möglichkeiten sind natürlich schier endlos. Denkbar wären aber selbstverständlich eigene Filme zu Donkey Kong, Yoshi, Prinzessin Peach oder ein Teil, der sich nur um Bowser dreht. Wir würden auch Streifen über Kamek oder Bowser Junior nehmen. Wario würde ebenfalls einen guten eigenen Filmhelden abgeben, von Kirby ganz zu schweigen.

Auch Zelda bekommt eine Verfilmung, aber die soll eigentlich kein Animationsfilm werden, sondern Live Action. Allerdings hat der Regisseur Wes Ball schon vor Jahren erklärt, er stellt sich den Zelda-Film im Stil von Avatar vor – also eher als einen Mix aus CGI-Figuren und echten Schauspieler*innen.

Wenn das Ziel wirklich ein übergreifender Super Smash Bros.-Film ist, könnte da noch viel mehr kommen. Womöglich würden zum Beispiel sogar Captain Falcon aus den F-Zero-Spielen oder Ryu aus Street Fighter sowie Ridley aus den Metroid-Spielen eigene Spinoffs bekommen. Insgesamt mischen über 60 Charaktere bei Smash Bros. mit, das Finale wäre also wahrscheinlich ein echtes Spektakel.

Aber freut euch nicht zu früh! Bisher handelt es sich hierbei noch um ein unbestätigtes Gerücht. Aber selbst wenn es stimmt, dass es diesen Vorschlag von Illumination gibt, müsste Nintendo dem Ganzen immer noch erst einmal zustimmen. Ob es wirklich im Sinne des Unternehmens ist, ein so umfangreiches Kino-Universum aufzubauen, bleibt abzuwarten.

Zu welchen Smash Bros.-Charakteren würdet ihr am liebsten ein Spinoff sehen? Von welcher Nintendo-Figur wünscht ihr euch einen eigenen Film?