Traum für Switch-Fans! Alle Spiele der Super Mario-Direct im Überblick

Zum 35 jährigen Jubiläum von Super Mario Bros. hat Nintendo eine neue Direct direkt als Video veröffentlicht, und im Gegensatz zur enttäuschenden Direct in der letzten Woche gibt es jetzt wirklich die ganz großen Ankündigungen für Switch. Hier sind alle Neuigkeiten im Überblick.

Super Mario 3D All Stars bestätigt

Release: 18. September für Switch

Bereits im Vorfeld wurden mehrere Mario-Remakes gemunkelt, nun sind sie Realität: Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy erscheinen für Nintendo Switch, und zwar in einem Paket und das bereits in zwei Wochen.

Alle Infos dazu findet ihr in einer separaten News:

Super Mario 3D World + Bowser's Fury für Switch bestätigt

Release: 12. Februar 2021

Das ursprünglich für die Wii U erschienene Super Mario 3D World kommt im Februar 2021 auch für die Nintendo Switch und hat einen Koop-Modus im Gepäck. Die erweiterte Neuauflage kann dabei sowohl online mit Freunden als auch im lokalen Multiplayer gespielt werden.

Mehr Infos findet ihr in einer separaten GamePro-News:

Super Mario Bros. 35 - PvP-Mario-Spiel angekündigt

Release: 1. Oktober 2020 für Switch

Jetzt wird's wild: In Super Mario Bros. 35 treten 35 Spieler*innen in PvP Multiplayer-Matches an und hüpfen in Level's um die Wette, um am Ende als letzter Klempner oder letzte Klempnerin übrig zu bleiben. Euch erwartet um Grunde also ein Battle Royale-Game á la Super Mario.

Hinweis: Das Spiel ist exklusiv für Mitglieder des kostenpflichten Service Nintendo Switch Online vorgesehen und ist nur bis zum 31. März 2021 spielbar.

Super Mario All-Stars kommt für Switch Online

Release: Heute für Switch (Switch Online nötig)

Super Mario All-Stars (nicht zu verwechseln mit Super Mario 3D-All Stars) ist eine Sammlung der SNES-Klassiker Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3. Die Collection erscheint sogar schon heute für Switch Online-Mitglieder.

Weitere Ankündigungen aus der Mario-Direct

Splatoon 2 bekommt ein Splatfest im Super Mario-Stil

Mario Kart Live: Home Circuit - Neues AR-Spiel angekündigt, das am 16. Oktober erscheint und mit echten Karts gespielt wird

Was ist euer Highlight?