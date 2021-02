Super Mario 3D World in der Test-Übersicht: Ein echter Hüpf-Hit für die Switch

Nintendo veröffentlicht heute den ersten großen Titel für die Switch im Jahr 2021. Und zumindest ein Teil davon ist ein alter Bekannter: Denn Super Mario 3D World erschien bereits 2013 für die Wii U, schon damals sackte der Titel reihenweise Höchstwertungen ein. Bei der Switch-Umsetzung Super Mario 3D World + Bowser's Fury hat sich das kaum geändert, wie ein Blick auf die Wertungsschnitte von Metacritic und Open Critic zeigen:

Durchschnitts-Scores von Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Metacritic: 90 (basierend auf 62 Kritiken)

OpenCritic: 90 (basierend auf 36 Kritiken)

*Stand: 10. Januar 2021, 20:11 Uhr

Internationale Kritiken und Wertungen

Magazin Wertung Game Informer 93 GameSpot 9/10 Destructoid 10/10 God is a Geek 10/10 Critical Hit 90 Wccftech 91 Jeuxvideo 90 Screen Rant 90 Stevivor 90 GamesRadar 90 Power Unlimited 85 Guardian 80 IGN 70 Twinfinite 90 Trusted Reviews 90

Was ist gut, was weniger?

Damit kann Super Mario 3D World glänzen

Tolles Leveldesign mit vielen Ideen

Spaßiger Koop-Multiplayer

Neuer Zusatz Bowser's Fury

Nintendo brennt in Super Mario 3D World ein echtes Ideen-Feuerwerk ab, was unter anderem auch im Review von Gamespot erwähnt wird.

"[...] Die schiere Ideen-Varianz ist das größte Asset von 3D World. In einer Stage lauft ihr durch einen Wald oder über ein Schlachtschiff, während in einem anderen Blöcke zu einem regelmäßigen Beat wechseln. Außerdem huldigt das Spiel regelmäßig anderen Teilen aus der Nintendo-Historie. [...]"

Und der Multiplayer wird unter anderem im Test von TheSixthAxis lobend erwähnt:

"[...] Ich glaube, dass niemand dass der Multiplayer dank der seltsamen Mischung aus Co-Op und kompetitiver Variante ein echter Tumult ist. [...]"

Auch die saubere technische Umsetzung findet in vielen Tests Erwähnung, genauso wie das neue Spiel Bowser's Fury, das einige Outlets für seine Experimentierfreude loben.

Das wird kritisiert

Wenig Neuerungen bei Super Mario 3D World

fixe Kameraperspektiven und kleine Level

niedriger Schwierigkeitsgrad

Nicht für alle Reviewer ist Super Mario 3D World gut gealtert, wie unter anderem im Test von IGN zu lesen ist:

"[...] Wenn man Super Mario 3D World jetzt spielt, passt das Gameplay nicht so recht zur Präsentation. Man sieht aus festen Perspektiven auf die Level (die oft nach links und rechts bewegt werden können) und generell haben die Abschnitte nur eine begrenzte Tiefe, was darin resultiert, dass ihr einen Pfad habt, dem ihr folgt, aber nicht viel Raum innerhalb dieses Pfades, in dem ihr euch bewegen könnt. [...] "

GamePro-Test zu Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Ich bin in der letzten Zeit ebenfalls durch die beiden Mario-Abenteuer gehüpft und hatte insbesondere mit Super Mario 3D World überraschend viel Spaß - überraschend deshalb, weil ich den Titel bereits auf der Wii U mehrfach durchgespielt hatte. Warum auch Bowser's Fury dazu beiträgt, dass das hier ein hervorragendes Jump&Run für die Switch ist, lest ihr in meinem Test.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury ist ab dem 12. Februar 2021 für die Switch erhältlich. Pünktlich und passend dazu erscheint auch eine spezielle Switch-Variante in satten Mario-Farben.