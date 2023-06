Wenn ihr den Super Mario Bros-Film im Kino verpasst habt, könnt ihr ihn jetzt online schauen.

Super Mario Bros - Der Film ist bisher der erfolgreichste Film des Jahres, da können selbst Marvel und Fast and Furious nichts dagegen ausrichten. Ab heute steht der Film auch online als Stream zur Verfügung. Ihr könnt ihn allerdings noch nicht als Teil einer Abo-Flatrate wie bei Amazon Prime Video, Netflix oder Disney Plus gucken, sondern müsst ihn online kaufen. Wo das geht, erfahrt ihr in diesem GamePro-Beitrag.

Ab heute endlich auch online gucken: Der Super Mario Bros-Film ist da!

Darum geht's: Super Mario verschlägt es in das Mushroom Kingdom. Das wird von Bowser bedroht, es treiben sich jede Menge Pilzköpfe herum und Luigi wird auch vermisst. Zum Glück bekommt unser aller Lieblingsklempner aber Hilfe von Prinzessin Peach, Toad und vielen anderen bekannten Gesichtern.

Der Film war ein voller Erfolg im Kino und hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

1:32 Der Super Mario Bros. Film - Der finale Trailer vor Kinostart ist da

Jetzt auch im Heimkino! Wenn ihr den Streifen noch gar nicht geguckt habt (oder ihn nochmal zuhause sehen wollt), habt ihr seit heute die Gelegenheit dazu, das auch online zu tun. Ihr braucht dafür kein Abo bei irgendeinem Streaming-Dienst, müsst aber bezahlen.

Nur kaufen, kein leihen: Aktuell sieht es ganz danach aus, als würde es noch keine Optionen geben, den Film auszuleihen. Das bedeutet, dass ihr ihn wohl oder übel kaufen und dafür etwas tiefer in die Tasche greifen müsst. Ob eine entsprechende Möglichkeit noch folgt, steht nicht fest.

Bei diesen Anbietern erhältlich:

Amazon Prime Video

Sky Store

Apple TV

Google Play

freenet Video

Microsoft

MagentaTV

videociety

maxdome

Wie teuer ist der Mario-Film digital?

Die Preise variieren zwischen 11,99 Euro für die niedrigste Auflösung

für die niedrigste Auflösung und 16,99 Euro für die höchste Auflösung.

Inhalte und Unterschiede

Offenbar gibt es keine zusätzlichen Bonus-Inhalte. Kurioserweise ist bei knapp der Hälfte der Anbieter allerdings eine Laufzeit von 88 Minuten angegeben, während bei der anderen Hälfte 92 Minuten steht. Wie sich dieser Unterschied erklärt, wissen wir nicht.

Fast überall bekommt ihr das englischsprachige Original und die deutsche Synchronisation in einem Paket, Apple TV hat auch noch eine französische Tonspur. MagentaTV, Apple TV und Amazon Prime bieten auch eine 4K-Fassung an (die dann aber mehr kostet).

Wann kommt die DVD? Der Super Mario Bros-Film erscheint am 22. Juni auch auf DVD und Blu-ray. Ihr müsst euch also noch ein bisschen gedulden, wenn ihr den Streifen lieber in einer physischen Version haben und euch ins Regal stellen wollt.

Auf der Disk in der Level-Up-Edition gibt es dann auch einiges an Bonusmaterial: Ein Making-Of, ein "Der Cast stellt sich vor"-Video, ein Mitsing-Musikvideo und noch einiges mehr.

Holt ihr euch den Super Mario Bros-Film nochmal so und wenn ja, eher digital oder auf Disk?