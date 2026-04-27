Super Mario Galaxy-Film: Streaming-Starttermin ist offenbar nicht mehr weit entfernt

Der Super Mario Galaxy-Film könnte schon bald streambar sein.

Der Super Mario Galaxy-Film startete vor einem knappen Monat in den Kinos und ist dort auch aktuell noch zu sehen. Wenn es nach einem aktuellen Bericht geht, dauert es nun aber nicht mehr lange, bis ihr den Film über entsprechende und kostenpflichtige Streaming-Services schauen könnt.

Mutmaßlicher Streaming-Starttermin: 5. Mai 2026

Diese Information kommt über forbes.com, die sich wiederum auf die Seite When to Stream berufen. Deren Ankündigungen sind normalerweise belastbar und glaubwürdig. Universal Pictures hat das Datum allerdings nicht offiziell bestätigt oder anderweitig kommentiert, weswegen noch Vorsicht geboten ist.

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Autoplay

Universal hatte sich vor mehreren Wochen allerdings grundsätzlich dazu geäußert, wie lange die eigenen Filme im Kino laufen sollen, bevor sie auf anderen Plattformen verfügbar sind.

Damals hieß es, dass die Wartezeit mindestens fünf Wochenenden bzw. Wochen betragen würde. Für den Super Mario Galaxy-Film würde das bedeuten, dass der Zeitraum bis zum 3. Mai läuft und danach ein Streaming-Start denkbar wäre. Der kolportierte 5. Mai würde also entsprechend passen.

Sollte der Termin stimmen, wäre der Super Mario Galaxy-Film also mehr oder weniger zum frühestmöglichen Termin per Streaming verfügbar. Beim ersten Super Mario-Film dauerte es im Jahr 2023 knapp zwei Monate nach dem Kinostart, bis der Streifen auf Streaming-Plattformen anschaubar war.

Wichtiger Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass ihr den Film anfangs nicht "normal" mit eurem entsprechenden Abo schauen könnt.

Stattdessen wird der Mario Galaxy-Film sehr wahrscheinlich zu Beginn ein On Demand-Video sein, für das ihr separat bezahlen müsst. Über Preise lässt sich dabei nur spekulieren.

Der Heimkino-Release – also für Blu-ray und DVD – dürfte dann im Laufe des Mai folgen.

Habt ihr den Super Mario Galaxy-Film schon im Kino gesehen oder wartet ihr, bis ihr ihn zuhause schauen könnt?