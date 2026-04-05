Super Mario Galaxy-Film streamen: Der frühestmögliche Heimkino-Start ist schon bekannt

Es gibt Anhaltspunkte, wann der Super Mario Galaxy-Film frühestens zum online gucken verfügbar sein wird.

Der Super Mario Galaxy-Film ist vor einigen Tagen in den Kinos angelaufen und kam zwar bei der Kritik durchwachsen, beim Publikum dafür aber ziemlich gut an. Kein Wunder also, dass manch einer die Videospiel-Adaption jetzt am liebsten (noch einmal) gemütlich auf der heimischen Couch schauen möchte.



Eine Ankündigung von Universal Pictures versetzt der Vorfreude aber zumindest einen kleinen Dämpfer.

Ab wann landet der Super Mario Galaxy-Film beim Streaming?

Einen offiziellen Releasetermin für den Streaming-Start gibt es aktuell noch nicht. Universal Pictures hatte allerdings vor ein paar Wochen verkündet, dass man den Zeitraum verlängern will, den die meisten ihrer Filme exklusiv im Kino laufen. (via Variety)

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Darunter fällt auch der Release des Super Mario Galaxy-Films. Konkret sollen die 2026 erscheinenden großen Streifen des Studios mindestens fünf Wochenenden im Kino laufen (2027-Releases dann sogar sieben Wochen), ehe ein Heimkino-Release folgen kann.

In den vergangenen Jahren wurden Filme häufig deutlich früher aus dem Kino geschmissen, während der Hoch-Zeit der Corona-Pandemie sogar teils nach knapp zwei Wochen.

Der Super Mario Galaxy-Film ist am 1. April in den Kinosälen gelandet. Mit fünf Wochenenden in den USA wird er also bis mindestens zum 3. Mai im Kino bleiben, was bei seinem aktuellen Erfolg aber auch nicht verwundern dürfte.

Erst danach irgendwann, also vermutlich nicht vor Mitte Mai, dürfen wir wohl mit einem Heimkino-Release rechnen.

Traditionell dürfte es dann auch noch eine Weile dauern, ehe der Film im Streaming-Abo von Netflix, Disney+ und Co. landet. Zuvor dürfte er erst einmal als Video on Demand verfügbar sein, wo ihr jeweils für das Ausleihen/Kaufen und Streamen von Filmen einzeln zahlt.

Der erste Super Mario-Film landete Anfang Juni 2023, ziemlich genau zwei Monate nach Kinostart, in Deutschland bei VOD-Streaminganbietern wie Amazon Prime Video, Google Play, Apple TV oder MagentaTV.

Der Release auf DVD und Blu-ray folgte dann knapp zwei Wochen später.

Wartet ihr, bis ihr den neuen Super Mario-Streifen zu Hause gucken könnt oder dauert euch das zu lange?