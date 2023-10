Super Mario Wonder: Die Plauderblumen plappern auf Wunsch in unterschiedlichen Sprachen und eine ist besonders cool

Die Plauderblumen kommentieren das Spielgeschehen in Super Mario Bros. Wonder.

"Und los geht's!" oder "Ich frage mich, wie Gumbas schmecken": Wer durch den Switch-Hit Super Mario Bros. Wonder hüpft, stolpert unweigerlich über diese oder andere Ausrufe. Dafür zuständig sind die neuen Plauderblumen, die in den Levels verteilt sind und das Spielgeschehen mal motivierend, mal schnippisch, aber immer charmant kommentieren.

Wer sich davon auf Dauer gestört fühlt, kann die Sprachausgabe der Plauderblumen im Menü des Spiels einfach ausschalten. Wir hatten allerdings auch eine ganze Menge Spaß mit einer anderen Option, die sich leicht übersehen lässt. Denn auf Wunsch kann im Menü auch die Sprache der Plauderblumen umgestellt werden.

Die Plauderblumen können 11 Sprachen

Der Sprachwechsel geht ganz einfach:

Ruft mit der Plus-Taste das Hauptmenü auf

Navigiert zu den Optionen (Zahnrad-Symbol)

Scrollt runter bis zum Punkt "Sprache der Plauderblume"

In diesem Menü stellt ihr die Sprache um.

Hier könnt ihr jetzt die Sprache anpassen, indem ihr nach links oder rechts drückt. Dabei stehen folgende Optionen zur Wahl:

Wie Systemsprache

Englisch

Französisch (Frankreich)

Französisch (Kanada)

Deutsch

Spanisch (Spanien)

Spanisch (Lateinamerika)

Italienisch

Niederländisch

Portugiesisch (Portugal)

Portugisisch (Brasilien)

Russisch

Japanisch

Chniesisch (Traditionell)

Chinesisch (Vereinfacht)

Koreanisch

Wichtig: Ihr stellt nicht die komplette Sprache um, die Bildschirmtexte bleiben also in der Systemsprache.

Und danach könnt ihr euch die Kommentare der Plauderblumen in den jeweiligen Fremdsprachen anhören, was ziemlich witzig sein kann. Unser absoluter Favorit ist dabei die niederländische Blume, denn für die sind alle schönen Sachen im Spiel "lekker". Eine kleine, aber feine Option also, die zudem zum herumexperimentieren einlädt.

New Super Mario Bros. Wonder ist das erste richtig neue 2D-Mariospiel seit über einem Jahrzehnt. Und das setzt gleich einen neuen Benchmark, denn der Hüpfer kann vor allem in Sachen Leveldesign und Ideenvielfalt begeistern. Und das sorgt seit dem Launch für rasante Verkäufe. In Japan ist der Titel laut dem Magazin Famitsu das bislang am schnellsten verkaufte Mario-Spiel – zumindest am ersten Wochenende.

Wonder ist sowohl solo als auch mit bis zu vier Personen im Offline- oder Online-Koop spielbar und exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.

Habt ihr die Option schon entdeckt? In welcher Sprache lasst ihr eure Plauderblumen quatschen?