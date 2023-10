Dragon Ball Daima hat neue Infos zum Release und es sind super Nachrichten

Der Produzent verrät, in welchem Monat der Anime erscheinen soll.

Toei Animation wird eine neue Dragon Ball-Serie zum Leben erwecken. Mit einem Trailer kündigte das Unternehmen die neue Serie Dragon Ball Daima an, in der Son Goku, Vegeta und ihre Freund*innen auf Kindergröße geschrumpft werden.

Der Trailer verriet bereits, dass die neue Serie irgendwann im Herbst 2024 erscheinen soll. Da der Zeitraum etwas vage ist, dürften sich Fans nun auf einen neuen Informationsschnipsel freuen, der von Daniel Castaneda, einem der zuständigen Produzenten, kommt (via produ.com).

Dragon Ball Daima: In diesem Monat soll die Serie erscheinen

Laut Castaneda strebe das Produktionsteam an, die Serie weltweit simultan zu veröffentlichen. Normalerweise würde die Serie zunächst in Japan laufen und sechs Monate später wäre der Rest der Welt an der Reihe. Doch die Produktion liefe bereits jetzt an und er denkt, dass die Serie im Mai 2024 fertiggestellt sei.

Wann können wir die Serie schauen? Da aber noch Synchronisationsarbeiten anstehen, wird der weltweite Release vermutlich im Oktober 2024 stattfinden. Dann könnten wir die Serie in Deutschland auf einem Streamingdienst ansehen. Welcher genau das sein wird, ist noch unklar.

Die Ausstrahlung im Free-TV soll dann für Januar 2025 erfolgen. Wollt ihr also keine monatlichen Gebühren zahlen, müsst ihr euch drei Monate gedulden, bis ihr die Serie im Fernsehen schauen könnt. Vermutlich wird die Serie in Deutschland bei ProSieben MAXX laufen, aber es ist noch nichts bestätigt.

Den passenden Trailer zur Ankündigung der Serie findet ihr hier:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Darum geht es in Dragon Ball Daima

Was können wir von Dragon Ball Daima erwarten? Der Drache Shenlong erfüllt einen Wunsch, worauf sich Son Goku und die Z-Truppe in Kinder verwandeln. Es wird die Rückkehr einiger Kult-Charaktere wie Meister Quitte geben, doch einige Serien-Lieblinge wie Son Gohan waren im Trailer nicht zu sehen.

Der Name Daima bedeutet so viel wie „großer Dämon“ und könnte etwas mit Oberteufel Piccolo zu tun haben. Doch wer hinter dem fiesen Plan steckt, die Kämpfer*innen zu schrumpfen, ist bislang unklar.

Alles Wichtige zum Thema Dragon Ball Daima: Alle Infos zu Release, Ausstrahlung, Story und Charakteren von Dennis Michel

Die meisten von euch freuen sich auf den Anime, doch es gibt einige skeptische Stimmen, die dem Chibi-Look nichts abgewinnen können. Mit seiner Prämisse erinnert Daima viele an Dragon Ball GT. In der Serie wird Son Goku ebenfalls auf Kindergröße geschrumpft.

Leider müssen wir noch ein Jahr warten, bis wir die Serie zu Gesicht bekommen. Doch es könnte sein, dass Toei Animation vor der Veröffentlichung von Dragon Ball Daima weitere Details verraten und Trailer zeigen wird. GamePro hält euch auf dem Laufenden!

Würde euch eine Veröffentlichung im Oktober 2024 entgegenkommen? Oder wäre euch ein anderer Zeitpunkt lieber?