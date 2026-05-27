Super seltenes PS4-Spiel, das eigentlich über 1000 Euro wert ist, kommt gerade per Post massenhaft bei Leuten an, die es nicht bestellt haben - und keiner weiß, warum

Poop Slinger war auch für Leute interessant, die nicht so gerne mit Exkrementen auf Passanten werfen. Einfach deshalb, weil es sich bei dem kuriosen Spiel um eines der seltensten und damit auch wertvollsten PS4-Spiele gehandelt hat. Kürzlich wurde das Mysterium um den Titel aber noch viel rätselhafter.

Poop Slinger war bis zu 1400 Dollar wert, wurde jetzt aber massenhaft verschenkt

2019 wurde mit Poop Slinger ein Spiel auf den Markt gebracht, das damals schon für Furore gesorgt hat. Der Publisher Limited Rare Games behauptete damals, dadurch bankrott gegangen zu sein (ist aber immer noch am Start). Es sollten angeblich nur 100 Exemplare existieren, von denen nur 84 verkauft wurden.

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Jetzt haben mindestens sieben Videospiel-Läden, wahrscheinlich aber knapp 40 Personen ungefragt ein Paket mit sechs originalverpackten, noch eingeschweißten Poop Slinger-Exemplaren erhalten. Einfach so. Sie hatten sie nicht bestellt und wussten oft noch nicht einmal von der Existenz dieses Spiels (via Kotaku).

Seitdem herrscht große Verwirrung bei denjenigen, die so ein Paket erhalten haben. Bisherige Nachforschungen liefen allesamt ins Leere. Als Absenderadresse wurde nämlich ein anderer Videospiel-Laden angegeben, der mit der ganzen Sache aber nichts zu tun hat – außer jetzt andauernd angerufen zu werden.

Ein Post-Angestellter hat aber wohl erklärt, dass bei ihm eine Person insgesamt 39 solcher Pakete aufgegeben haben soll. Wieso diese Spiele in so großer Menge verschickt wurden, weshalb sie an diese Adressen gesendet wurden und was zur Hölle es mit der ganzen Aktion auf sich hat, bleibt aber weiterhin unklar.

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Die beiden Videospielläden Cake Hoarder und Double Jump Games haben beschlossen, ihre Poop Slinger-Exemplare erst einmal nicht zu verkaufen, sondern abzuwarten. Sobald die Angelegenheit geklärt werden konnte, würden sie die Spiele wahrscheinlich kostenlos abgeben, statt sie zu verkaufen.

Aus dem teuersten PS4-Spiel (von Sonder-Editionen abgesehen) könnte bald eines der am häufigsten verbreiteten werden. Der Preis auf Seiten wie Price Charting ist durch die Aktion auch schon auf unter 700 US-Dollar gesunken. Immerhin sind jetzt mindestens 234 zusätzliche Exemplare im Umlauf.

Theoretisch müsste es aber eigentlich sowieso mindestens 1.000 Kopien geben. Das soll jedenfalls die untere Mindestgrenze von Sony für die Produktion von physischen PS4-Spielen gewesen sein. Dementsprechend dürften also sowieso nicht nur 100 Exemplare existiert haben.

Noch kurioser und mysteriöser wird das Ganze durch einen Kommentar unter einem der Videos. Darin berichtet eine Person, dass sein Unternehmen angeboten bekommen hätte, insgesamt 2.400 Poop Slinger-Exemplare zu kaufen. Die ganze Angelegenheit könnte also auch ein großangelegter Scam sein.

Die Kopien sind aber wohl echt, funktionieren auch und wurden zum Teil schon ausprobiert. Naheliegender wirkt, dass es sich um einen seltsamen Promo-Stunt von Limited Rare Games (nicht zu verwechseln mit Limited Run!) handelt. Die haben sich sowieso auf die Fahnen geschrieben, das ganze Brimborium rund um seltene Spiele komplett ad absurdum zu führen – mit Erfolg, wie es scheint.

Was glaubt ihr: Warum werden diese Pakete verschickt? Was soll die Aktion?