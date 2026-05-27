Fünf Jahre ungeschlagen: In diesem Seniorenheim wird regelmäßig Wii Bowling gespielt - ein Team dominiert die ganze Gegend und geht damit viral

Die Matches werden auf einem Beamer ausgetragen. (Bild: University Village Retirement Community)

Neben absoluten Meisterwerken wie Super Mario Galaxy oder The Legend of Zelda: Twilight Princess gehört ausgerechnet Wii Sports zu den prägendsten Titeln der Wii-Ära. In einigen Seniorenheimen in den USA wird das Spiel heute sogar noch in Wettbewerben genutzt.

Seniorenteam dominiert Bowling-Liga auf der Wii

Wii Sports zeichnete sich von Anfang an dadurch aus, dass das Spiel einsteigerfreundlich und einfach richtig spaßig war. Mit einer Wii und dem Titel sollte das heimische Wohnzimmer ganz einfach in einen Tennisclub, einen Golfplatz oder eine Bowlingbahn verwandelt werden.

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Im Vergleich zu den "richtigen" Sportarten braucht man dafür aber keinerlei Fitness und auch der Altersunterschied ist nicht so entscheidend.

Die "University Village Retirement Community" macht sich das anscheinend zunutze. Das Seniorenheim in Oklahoma ist kürzlich viral gegangen, weil es in einem Instagram-Post verraten hat, dass es dort eine kompetitive Bowling-Liga gibt. Statt einer echten Bowlingbahn kommt aber Wii Sports zum Einsatz.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Ein Team, die "UV Okies", ist dabei besonders erfolgreich. Sie sind seit satten fünf Saisons ungeschlagen und konnten auch die bisherigen Spiele in 2026 allesamt für sich entscheiden. Im Sport nennt man sowas wohl eine "Dynasty".

Eine Spielerin qualifizierte sich zudem erstmals für die Top-8 unter mehr als 40 Bowling-Fans. Die UV Okies nehmen demnach auch an nationalen Wettkämpfen teil, wobei sie dank der Online-Anbindung ihr Seniorenheim gar nicht erst verlassen müssen.

In den Kommentaren finden sich viele User, die die Geschichte einfach nur cool finden und hoffen, selbst lange genug zu leben, um irgendwann auch mal in der Liga antreten zu können. Andere fordern zukünftige Live-Übertragungen der Matches der UV Okies.

Was haltet ihr davon? Welche Spiele hofft ihr mal im Seniorenheim kompetitiv gegen andere spielen zu können?