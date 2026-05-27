LEGO-Fan will nur seinen Hausmüll wegschmeißen und stolpert über einen Pappkarton, der prallgefüllt mit Sets und Minifiguren ist

Dieser Karton zeigt nur einen Teil des riesigen LEGO-Fundes. (Bild: Reddit/user/xXOrganizationXIIIXx)

Den Müll rauszubringen, ist sicherlich nicht jedermanns liebste Beschäftigung, aber es muss eben passieren. Wir wollen aber ehrlich sein: Wenn wir dabei öfter solche Funde wie dieser glückliche LEGO-Fan machen würden, würden wir den Weg definitiv öfter auf uns nehmen.

LEGO-Fan findet komplette Sammlung in Pappkarton, die jemand einfach verschenkt hat

Wie Reddit-User xXOrganizationXIIIXx nämlich im LEGO-Subreddit berichtet, habe er einfach nur seinen Hausmüll wegschmeißen wollen, als er daneben einen Pappkarton entdeckte, der prallgefüllt mit LEGO-Steinen war.

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Und im Inneren steckten nicht nur lose Steine, sondern sogar komplette Sets. Unter anderem hat der User schon den Bonsai Baum und den Garten der Stille entdeckt. Daneben sind auch Teile der Hütte von Schnewittchen, der Finnhütte und einige weitere Einzelteile und Minifiguren diverser Sets enthalten.

Der Fan hat natürlich nicht schlecht gestaunt über den Fund, immerhin sind die Teile allesamt in hervorragendem Zustand und sollen nicht einmal mit Staub bedeckt sein.

"Ich bin echt überrascht, dass jemand das wegschmeißen würde! Ich würde der Person so gerne danken und mit ihr über LEGO reden. Ich bin mir nur nicht sicher, wie ich Kontakt aufnehmen kann, ich wohne in einem großen Wohnkomplex."

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Manche User fragen sich in den Kommentaren Ähnliches und mutmaßen, ob die Person vielleicht aus der Wohnung geschmissen wurde oder ob die Eltern die Sets weggeworfen haben könnten.

So oder so lässt sich nicht sicher sagen, ob der Sammler oder die Sammlerin die Sets vermisst, bis xXOrganizationXIIIXx es schafft, sie zu kontaktieren.

Der Karton stand aber zumindest im inoffiziellen "Verschenken"-Bereich des Wohnkomplexes, irgendjemand wollte also allem Anschein nach, dass diese Sets nicht einfach im Müll landen und ein neues Zuhause finden.

xXOrganizationXIIIXx will sich auf jeden Fall mit einer Notiz am Fundort bedanken und dort auch eine Telefonnummer angeben, falls der oder die ursprüngliche Besitzer*in Kontakt aufnehmen will.

Habt ihr schonmal einen ähnlich coolen Fund im Hausflur gemacht und falls ja, was konntet ihr abstauben?