Sony verschenkt zu den Days of Play jetzt 3 Gratis-Goodies - das ist der Code

Mit den Days of Play gehen nicht nur jede Menge Angebote an den Start, Sony rührt jetzt auch mit ein paar kostenlosen Avataren die Werbetrommel.

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Eleen Reinke
27.05.2026 | 18:01 Uhr

Es gibt mal wieder ein paar kleine Goodies für die PS5. Es gibt mal wieder ein paar kleine Goodies für die PS5.

Mit den Days of Play ist frisch eine der größten Sales-Aktionen des Jahres für die PlayStation gestartet. Dabei gibt es nicht nur wie jedes Mal zahlreiche Angebote, Sony hat auch ein paar weitere Leckerbissen geteilt.

So wurden nicht nur die PS Plus Essential-Spiele bereits früher als sonst enthüllt, es gibt auch mal wieder einige kostenlose Goodies per Code abzustauben. So sichert ihr sie euch.

Das ist der neue Code für eure PS5 und PS4

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Hinter einem aktuellen Code stecken mal wieder einige Avatare, die ihr euch für euren PlayStation-Account schnappen könnt. Welchen Code ihr konkret eingeben müsst, hängt dabei von eurer Account-Region ab:

  • Europa / Afrika / Australien / Neuseeland - AAET-4A2C-LLNP
  • Nordamerika / Südamerika - BD3Q-NNBB-5843
  • Asien - EK8R-B23R-NEJ2
  • Japan - B4A8-JABE-Q7GL
  • Korea - 9T2P-CJKC-9GX6

Insgesamt gibt es diesmal drei Avatare zu den drei kleineren Titeln Cairn, Baby Steps und Lumines. Ihr bekommt alle auf einen Schlag, wenn ihr den oben angegebenen Code im PlayStation Store einlöst.

Und so sehen die drei Avatare aus. Und so sehen die drei Avatare aus.

Wie lange ist der Code gültig? Offiziell sind die Avatare erst ab dem 4. Juni verfügbar, ihr könnt den Code allerdings bereits jetzt einlösen und habt sie dann auch sofort in eurer Sammlung. Ein Enddatum ist nicht angegeben, der Code scheint also unbegrenzt gültig zu sein.

Erst vor ein paar Tagen gab es übrigens bereits einen weiteren Code für Avatare anlässlich des Geburtstages der Uncharted-Reihe:

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So löst ihr den Code auf PS5 und PS4 ein

Den Code könnt ihr wie auch bei Videospielen direkt im Store einlösen. Navigiert einfach vom Home-Bildschirm der Konsole aus zum PlayStation Store und wählt dort oben das Drei-Punkte-Symbol.

Hier müsst ihr dann nur noch "Code einlösen" anwählen und den entsprechenden Code (AAET-4A2C-LLNP in Deutschland) im Fenster eingeben, das sich geöffnet hat. Die Bindestriche braucht ihr dabei nicht mit eintippen. Klickt dann nur noch auf "Einlösen" und schon sind die Avatare Teil eurer Sammlung.

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