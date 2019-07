Auf Twitter hat Nintendo eine 22 Minuten lange Video-Präsentation für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt. Dabei wird der nächste DLC-Kämpfer vorgestellt. Das Video könnt ihr euch ab 15 Uhr MESZ anschauen. Beim neuen Helden für Smash Bros. Ultimate handelt es sich um jemanden aus der Dragon Quest-Reihe.

Join Super #SmashBrosUltimate Director Masahiro Sakurai on 7/30 at 6am PT in a video presentation featuring an in-depth look at upcoming DLC Fighter, Hero from the #DragonQuest series! Alongside new details, he’ll be revealing when the fighter will arrive. Be sure to tune in! pic.twitter.com/BSbGmqXo9Y