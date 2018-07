Als Super Smash Bros. Ultimate im Rahmen der großen Nintendo Direct zur E3 2018 offiziell enthüllt wurde, gab Nintendo auch an, dass der Prügler mit alten GameCube-Controllern kompatibel sein wird. Wer keine originalen Controller mehr zur Hand hat oder keinen entsprechenden Adapter besitzt, darf aber auch zu einer neuen Kollektion von GameCube-Controllern greifen, die via USB-Kabel (3 Meter) direkt an die Nintendo Switch angeschlossen werden können.

Jetzt wurden sowohl die neuen Controller des Drittherstellers Hori als auch von PDP offiziell vorgestellt. Die lilafarbenen Zeiten sind endgültig vorbei, denn die neue GameCube-Generation kommt im Look der Super Smash Bros. Ultimate-Kämpfer daher. Sowohl Hori als auch PDP setzen dabei auf Super Mario, Pikachu sowie The Legend of Zelda, bieten aber jeweils ein eigenes Design.

Die Smash Bros.-Controller von Hori (Release im Oktober)

Die Smash Bros.-Controller von PDP (Release im Herbst)

Anders als die direkte Konkurrenz von Hori können wir bei den PDP-Controllern auch ein paar Anpassungen vornehmen. So lässt sich der C-Stick des Controllers gegen einen größeren Analog-Stick austauschen, was für etwas mehr Bequemlichkeit sorgt. Das originale Super Smash Bros. Melee-Gefühl ist dadurch aber ebenfalls möglich.

Nintendo veröffentlicht auch selbst eine eigene Neuauflage des GameCube-Controllers. Dieser ist neutral im Smash Bros.-Design gehalten und benötigt den angesprochenen Adapter.

Letzterer wird natürlich ebenfalls neu veröffentlicht und erscheint gemeinsam mit dem Nintendo-Controller im Dezember. Passend zum Release von Super Smash Bros. Ultimate.

Super Smash Bros. Ultimate erscheint am 7. Dezember 2018 für Nintendo Switch.