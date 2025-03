"Zu ekelhaft": Sony hat es einem Superbad-Charakter verboten, einen PS2 Controller zu berühren - dabei kommt der Film von Sony selbst

Superbad ist ein echter Klassiker. (Quelle: Sony Pictures)

Kaum zu glauben, aber der Kinostart von Superbad ist mittlerweile schon über 17 Jahre her. Die abgedrehte Komödie gilt für viele als einer der besten Genre-Vertreter der 2000er-Jahre, besonders, weil er diese Zeit so wunderbar einfängt.

Seth Rogen, der zusammen mit Evan Goldberg das Drehbuch des Films geschrieben hat, hat eine lustige und kuriose Anekdote aus der Dreh-Zeit verraten. Offenbar war es Jonah Hill offiziell untersagt, in irgendeiner Form eine PlayStation zu berühren.

Jonah Hill passt wohl nicht zu PlayStation

Darum geht's: Seth Rogen hat auf dem roten Teppich des SXSW Film Festivals in London ein kurzes Interview mit Rotten Tomatoes geführt. Dabei erzählte er, was wohl die lustigste Vorgabe eines Studios war, die er je erhalten hat.

Den Ausschnitt könnt ihr euch hier anschauen:

Superbad erschien 2007, also ein Jahr nach der PS3 und mitten in der Hochphase der PS2. Da es im Film vornehmlich um Teenager in den USA geht, gibt es auch eine Szene, in denen die Hauptfiguren Videospiele zocken.

Da der Film von Sony Pictures produziert wurde, wurde für die Szene natürlich eine PlayStation genutzt. Sony hatte allerdings eine Bitte oder vielmehr eine klare Anweisung: Der von Jonah Hill gespielte Charakter dürfe die PlayStation nicht anfassen.

Offenbar fand Sony die Figur "zu ekelhaft" und wollte nicht, dass Zuschauer*innen sie mit der PlayStation-Marke assoziieren.

Besonders lustig wird die Geschichte dadurch, dass Seth Rogen den Charakter von Jonah Hills Figur gewissermaßen auf sich selbst basiert hat. Die Figur heißt im Film sogar Seth. Gewissermaßen hat Sony Seth Rogen also ins Gesicht gesagt, dass sie nicht unbedingt mit ihm in Verbindung gebracht werden wollen.

Geschadet hat es glücklicherweise niemanden. Die PS2 ist bis heute die meistverkaufte Spielkonsole aller Zeiten und Superbad ist fast 18 Jahre nach der Veröffentlichung ein echter Comedy-Klassiker. Auch Seth Rogen und Jonah Hill können sich nicht über mangelnden Erfolg beklagen.

