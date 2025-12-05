Switch 2 im Angebot: Neues Bundle mit Donkey Kong Bananza und Mario Kart World jetzt supergünstig bei MediaMarkt schnappen!

Dieses neue Switch 2-Bundle ist der beste Deal mit der Konsole, den ihr aktuell bekommen könnt.

MediaMarkt hat gerade ein neues Top-Angebot mit der Nintendo Switch 2 gestartet: Ab jetzt könnt ihr die Konsole im Bundle mit den beiden hochgelobten Exklusivspielen Donkey Kong Bananza und Mario Kart World günstig abstauben – zu einem Preis, der günstiger ist als der UVP des Mario Kart World Bundles ohne Donkey Kong. Einen noch besseren Deal mit der Konsole dürftet ihr derzeit nicht finden. Ihr seht das Bundle, wenn ihr diesem Link folgt und etwas nach unten scrollt:

Das Angebot gilt nur bis zum 11. Dezember um 08:59 Uhr morgens, falls es nicht schon vorher ausverkauft ist. Alternativ hat MediaMarkt übrigens auch noch ein weiteres neues Switch 2-Bundle mit der Konsole und Assassin's Creed Shadows zu bieten. Unserer Meinung nach macht ihr mit Donkey Kong Bananza und Mario Kart World jedoch den besseren Deal.

13:16 Donkey Kong Bananza - Test-Video zum ersten richtigen Super-Hit für die Switch 2

Autoplay

Neues Switch 2-Bundle bei MediaMarkt: Wie günstig ist das Angebot wirklich?

Der Preis des Switch 2-Bundles mit Donkey Kong Bananza und Mario Kart World liegt bei 499,99€. Zieht man hiervon den Preis ab, den die beiden Spiele bei MediaMarkt aktuell einzeln kosten würden (nämlich 59,99€ und 74,99€), bleiben für die Konsole selbst nur noch rund 365€ übrig. Das ist ein toller Preis für die Switch 2 und ein ähnlich guter Deal wie am Black Friday letzte Woche. Im Vergleich zum Einzelkauf der Konsole (die bei MediaMarkt aktuell bei 459,99€ liegt) und der beiden Spiele spart ihr rund 95€.

Zum Black Friday hatte MediaMarkt die Switch 2 zusammen mit Mario Kart World, EA Sports FC 26 und einer Tragetasche im Wert von 20€ für 489€ angeboten. Der Preis war also noch ein kleines bisschen niedriger als im aktuellen Deal, allerdings ist EA Sports 26 eben auch deutlich günstiger und weniger preisstabil als Donkey Kong Bananza. Wer sich die Switch 2 vor allem für die großen Nintendo-Exklusivspiele holen will, ist mit dem neuen Angebot ohnehin besser dran.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Wir rechnen jedenfalls vor Weihnachten nicht mehr mit deutlich besseren Switch 2-Angeboten. Die aktuell beste Alternative, die wir finden konnten, ist ein eBay-Deal, bei dem ihr euch mit dem Gutscheincode SANTA die Switch 2 mit Mario Kart World für 469€ schnappen könnt. Wir würden dem MediaMarkt-Angebot aber auf jeden Fall den Vorzug geben, denn Donkey Kong Bananza ist die rund 30€ Aufpreis absolut wert. Falls ihr das anders seht, findet ihr den eBay-Deal hier: