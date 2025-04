Keine Complete Edition: Die Switch 2-Edition von Zelda BotW kommt ohne DLCs - für die zahlt ihr extra

Da kann man schon mal traurig sein: Zelda Breath of the Wild kommt in der Switch 2-Edition ohne die zwei DLCs.

Wer Zelda: Breath of the Wild noch nicht besitzt und den modernen Klassiker auf der Nintendo Switch 2 in seiner besten Form genießen will, muss ordentlich in die Tasche greifen. Jetzt stellt sich heraus, dass die Switch 2-Edition auch komplett ohne DLCs daherkommt. Für die beiden Erweiterungen müsst ihr wie gehabt nochmal extra zahlen.

Nein, Zelda BotW in der Switch 2-Edition umfasst nicht die beiden DLCs, die kosten extra

Es hätte sich natürlich angeboten, den mittlerweile schon acht Jahre alten Switch-Launchtitel in einer Art Complete Edition für die Switch 2 anzubieten. Die Fans wären glücklich gewesen und Nintendo hätte bei ihnen einen Stein im Brett gehabt.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Wer die Ankündigung der beiden Switch 2-Editionen von Zelda BotW und Zelda Tears of the Kingdom gesehen hat, konnte auch durchaus den Eindruck bekommen, dass wir es hier mit einem kostenlosen Remaster oder zumindest eben einer vollständigen Version mit allem Drum und Dran zu tun haben.

Doch weit gefehlt: Nintendo bleibt sich treu und wankt keinen Zentimeter, wenn es um die Preisgestaltung geht. Die Switch 2-Editionen kosten 79,99 Euro, alternativ könnt ihr für 10 Euro von der Switch-Fassung upgraden.

Die Zelda BotW-DLCs gibt es auch nicht gratis obendrauf, der Pass mit den beiden Erweiterungen namens Ballade der Recken und Die legendären Prüfungen kostet weiterhin 19,99 Euro (via: IGN).

Habt ihr bisher einen großen Bogen um BotW gemacht und wollt das Ausnahme-Spiel jetzt endlich in schickerer Grafik, höherer Auflösung und besserer Framerate auf der Switch 2 spielen, müsst ihr für das Gesamtpaket also stolze 100 Euro zahlen.

Was steckt drin? Die Ballade der Recken und Die Legendären Prüfungen bieten eine ganze Menge: Ihr bekommt neue Schreine, diverse Endgame-Challenges, die es wirklich in sich haben, neue Story-Szenen, neue Dialoge, ein Motorrad, einen neuen Boss-Gegner und natürlich den Master-Modus sowie noch einige Kleinigkeiten.

Das alles soll nicht heißen, dass der Titel mit den beiden Erweiterungen diesen Preis nicht wert wäre. Aber es wirkt seitens Nintendo schon ein bisschen seltsam, dass offenbar ganz bewusst dermaßen viele Gelegenheiten ausgelassen werden, um besser dazustehen.

Es wäre ein einfaches für den Konzern gewesen, die Upgrades auf die Switch 2-Version kostenlos anzubieten oder eine vergünstigte Complete Edition des älteren Teils anzubieten.

Aber immerhin bekommen wir mit den Zelda Notes tatsächlich einen Mehrwert für unser Geld. Außerdem müsst ihr für das Upgrade auf die Switch 2-Edition gar nichts extra bezahlen, wenn ihr die Spiele schon habt und zusätzlich für ein Nintendo Switch Online-Abo blecht.

Habt ihr die beiden DLCs? Falls nicht, welchen Preis hättet ihr für eine Switch 2-Complete Edition angebracht gefunden?