Der Switch 2 Homescreen hat sich kaum verändert - das sind die wenigen Neuerungen

Nintendo hat den Homescreen der Switch 2 gezeigt.

Während und nach der Switch 2 Direct sind massenhaft neue Informationen zu Nintendos nächster Konsole verkündet worden – die einen offensichtlicher, die anderen eher nicht. Solltet ihr euch also noch fragen, wie denn überhaupt der Startbildschirm der Switch 2 aussieht, haben wir jetzt die Antwort für euch. Er wird etwa auf der offiziellen Produktseite gezeigt.

Der Homescreen der Switch 2 ist wie die Konsole selbst nur ein Upgrade

Sofern ihr euch für die Switch 2 ein großes Redesign des Startbildschirms wünscht, müssen wir euch leider enttäuschen. Denn Nintendo hat sich, ähnlich wie bei der Hardware, eher darauf konzentriert, Altbewährtes zu verbessern und optisch keine Experimente zu wagen.

Aber seht selbst (ihr könnt mit dem Schieberegler noch besser zwischen dem Design der Switch 2 (links) und der Switch 1 (rechts) vergleichen):

Switch 2 Switch 1

Die Neuerungen im Homescreen liegen klar im Detail. Während sich das Design mit abgerundeten statt eckigen Spielkacheln und bunten Symbolen kaum unterscheidet, gibt es immerhin nicht nur sieben, sondern zehn Menüpunkte.

Das dürfte hinter den drei neuen Symbolen stecken:

gelbes C - GameChat

- GameChat türkisfarbener Bildschirm - vermutlich Game Share

- vermutlich Game Share graue Cartridge - vermutlich Virtual Game Cards

Mehr zu den Funktionen, die sich (vermutlich) hinter den Menüpunkten verstecken, könnt ihr hier lesen:

Was sich am Ende wirklich hinter den neuen Menüpunkten verbirgt, werden wir dann spätestens am 5. Juni erfahren, wenn die Switch 2 auf den Markt kommt.

1:59:29 Switch 2: Saftige Preise, Release - und From Softwares dicke Überraschung!

Wie sieht es mit Themes aus?

Allem Anschein nach wird es wieder keine Themes geben, mit denen wir den Homescreen etwas individualisieren können. Die Nintendo-Community wünscht sich das Feature bereits seit Release auf der Switch 1. Entsprechend fallen die Stimmen zum ersten Blick auf den neuen Homescreen verhalten aus:

"Würde dieses Mal gerne echte Themes haben, bitte, Nintendo …"

"Warum. Warum haben sie aus dem letzten Mal nichts gelernt?!"

"Es ist so schlicht und lahm."

Ob der Dark Mode direkt zum Launch auf der neuen Konsole verfügbar sein wird und wie es um Hintergrundmusik im Startbildschirm aussieht, können wir aktuell nur spekulieren. Ein paar restliche Antworten bleibt uns Nintendo also noch schuldig.

Wie gefällt euch der Homescreen der Switch 2? Seid ihr froh, dass es so schlicht bleibt, oder was wünscht ihr euch?