Switch 2: Ausgerechnet eine KI-Firma soll den Namen und Release-Monat der neuen Nintendo-Konsole geleakt haben

Die Nintendo Switch 2 heißt angeblich wirklich so und der Release-Monat steht wohl auch schon fest – oder?

Dass Nintendo an einer Nachfolge-Konsole für die Switch arbeitet, dürfte feststehen. Auch dass die Konsole in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen wird, gilt als einigermaßen gesichert. Aber über die Details herrscht totale Uneinigkeit. Jetzt gibt es aber zumindest einen neuen Hinweis darauf, wann die Nintendo Switch 2 erscheinen könnte und dass sie vielleicht tatsächlich so heißt. Das Ganze ist allerdings mit Vorsicht zu genießen.

Die Switch 2 hat schon einen groben Release-Zeitraum, sagt zumindest AI Shark

Darum geht's: In einer Pressemitteilung von AI Shark war die Rede davon, den eigenen Relaunch gleichzeitig mit dem Launch der Nintendo Switch 2 an den Start bringen zu wollen – und zwar im September 2024. Mittlerweile wurde das Wording allerdings abgeändert und es ist nur noch von der Feiertags-Saison die Rede.

Was ist AI Shark? Bei AI Shark handelt es sich um den neuen Namen des Unternehmens, das einige von euch vielleicht noch als GameShark kennen. Es hat sich vor einiger Zeit einen Namen mit dem Herstellen von Cheatcode-Geräten gemacht.

Wie seriös war die Behauptung? Nicht besonders, um ehrlich zu sein. Vor allem gibt es auch schon eine gegenteilige Aussage des Branchen-Kenners und extrem gut vernetzten Journalisten Jason Schreier. Der erklärt, ein*e AI Shark-Sprecher*in habe ihm gesagt, dass es sich bei dem Zeitraum einfach nur um eine Schätzung handele.

Dem gegenüber stand allerdings zumindest kurzzeitig eine andere Aussage von GameShark aka AI Shark. Dieses Statement wurde gegenüber Digital Trends abgegeben und schien noch einmal zu bestätigen, dass die Nintendo Switch 2 zumindest im "Herbst 2024" erscheinen soll. Offenbar wurde im Anschluss daran aber dann noch einmal zurückgerudert – mit dem Hinweis darauf, dass es von Nintendo noch keinen offiziellen Termin gebe.

Wann kommt die Switch 2 denn jetzt? Das lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Nintendo ist bekannt dafür, solche Dinge streng geheim zu halten und bisher hat der Konzern die Nachfolge-Konsole der Switch noch nicht einmal offiziell angekündigt.

Aber auch wenn es sich bei der Aussage von AI Shark wohl eher um eine Art PR-Stunt als um Insider-Wissen handelt, gehen viele andere Schätzungen ebenfalls davon aus, dass die nächste Nintendo-Konsole noch dieses Jahr erscheint. Da bietet sich der Herbst natürlich an, um das Feiertagsgeschäft mitzunehmen. Uns würde aber auch ein Launch Anfang 2025 nicht wundern.

Wie seht ihr die Angelegenheit: Was haltet ihr von dem Statement und wann rechnet ihr mit einem Launch der Switch 2?