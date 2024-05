Switch 2-Spürnasen entdecken möglichen Codenamen und der lässt Rückschlüsse auf die Art der Konsole zu

Die Nintendo Switch 2 geistert seit Jahren durch die Gerüchteküche, jetzt wurde der mögliche Codename entdeckt.

Aktuell häufen sich die Gerüchte und Spekulationen zu Nintendos neuer Konsole, die immer noch nicht offiziell vorgestellt worden und bislang nur als "Switch 2" bekannt ist. Vor wenigen Tagen tauchten im Netz mögliche Specs des Gerätes auf und jetzt soll auch der mögliche Codename des Systems bekannt sein.

Das behauptet zumindest ein Thread im Famiboards-Forum, der sich wiederum auf bestimmte Codezeilen aus den Switch 2-Devkits beruft, die schon seit längerer Zeit im Umlauf sein sollen. (via nintendolife.com)

Und wie lautet jetzt der Codename? "Muji" (無地). Das bedeutet aus dem japanischen übersetzt "Einfach". Wie im Thread angemerkt wird, gibt es in Japan in einen Händler mit demselben Namen, der Wert auf minimalistische Designs legt.

Weiterer Hinweis auf Evolution statt Revolution

Codenamen können oft ein Hinweis auf die Art eines Gerätes sein, allerdings nicht zwingend. Der Arbeitstitel für die erste Switch war beispielsweise "NX", was vielfach als "Next" oder "Nintendo 10" (X als römische 10, zehnte Nintendo-Konsolengeneration) interpretiert wurde. "Muji" könnte einmal mehr ein Hinweis auf das sein, was schon mehrfach durch die Gerüchteküche geistert.

Nämlich, dass die nächste Nintendo-Konsole mehr eine Evolution statt Revolution wird und das Konzept der enorm erfolgreichen Switch "nur" adaptiert und ausbaut. Also eine "einfache" Lösung, um den Erfolgskurs möglichst weiterzufahren.

Natürlich ist hier wie immer viel Spekulation im Spiel, diese Interpretation würde allerdings hervorragend zu bisher bekannten Gerüchten passen. So langsam haben wir das Gefühl, dass sich das Switch 2-Puzzle zusammenfügt – auch bei den Specs der Konsole.

In diesem Video haben wir die wichtigsten Gerüchte zur Switch 2 noch einmal zusammengefasst:

10:17 Es wird Zeit für die Switch 2: Wie realistisch sind die Gerüchte?

Enthüllung spätestens im März 2025

Über die Switch 2 wird schon seit Jahren spekuliert, enthüllt wurde das Gerät bislang aber noch nicht. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hat allerdings schon einen Zeitrahmen gesetzt, bis wann diese Enthüllung passiert sein wird. Allerspätestens im März 2025 soll es soweit sein, dann endet nämlich Nintendos Geschäftsjahr.

"Muji" wird dann vermutlich nicht der finale Name sein und wohl auch nicht "Switch 2". Ein paar Überraschungen wird sich Nintendo für die Präsentation sicherlich noch aufheben.