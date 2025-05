"Niemand spricht darüber": Nintendo-Fan stellt auf Switch 2-Event fest, dass der neue Pro Controller in einem Punkt wohl stark verbessert wurde

Nintendo spendiert der Switch 2 auch einen neuen Pro-Controller, der wohl noch mehr Vorzüge hat als gedacht.

Auf den ersten Blick wirkt das Switch 2-Upgrade des Pro-Controllers nicht besonders umfangreich. Aber neben den smootheren Analog-Sticks und den zusätzlichen Buttons auf der Rückseite gibt es allem Anschein nach auch noch eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf das Steuerkreuz.

ACHTUNG: Wir haben selbst noch nicht überprüft, ob sich beim Steuerkreuz des Switch 2-Pro Controllers wirklich so viel geändert hat. Sobald wir mehr darüber in Erfahrung bringen können und das Gamepad eingehend selbst unter die Lupe genommen haben, lassen wir es euch aber natürlich wissen.

Das D-Pad des Switch 2-Pro Controllers soll laut ersten Berichten deutlich besser sein als beim ersten

Darum geht's: Ein Reddit-User hat laut eigenen Aussagen bei einem Hands On-Event zur Nintendo Switch 2 in Amsterdam begeistert bemerkt, dass das Steuerkreuz des Switch 2-Pro Controller offenbar viel besser funktioniert.

Was war das Problem? Beim Pro Controller für die Nintendo Switch gab es laut einigen Fans bisher wohl immer wieder das Problem, dass das Steuerkreuz nicht besonders zuverlässig war. Wolltet ihr nur nach oben drücken, konnten auch Eingaben nach links oder rechts registriert werden. Manchmal sollen Eingaben aber auch einfach gar nicht registriert worden sein.

Insbesondere beim Tetris-Spielen, aber auch in vielen anderen Titeln konnte das zu Problemen führen. Manchmal beschränken die sich auf umständlicheres Navigieren durch die Menüs, teilweise konnten sie aber auch ganze Matches und Rekord-Jagden versauen.

Das soll jetzt anders sein: Laut Reddit-User Malaxyz fehlt von diesen Problemen beim neuen Switch 2-Controller aber jede Spur. Auch von fehlenden Inputs keine Spur. Er habe das beim Hands On-Event in Amsterdam und Zelda: Tears of the Kingdom-spielen selbst überprüft.

Andere Fans stoßen in dasselbe Horn: Auch die Street Fighter 6-Version auf der Nintendo Switch 2 soll sich mit dem neuen Gamepad sehr gut gespielt haben.

Das sorgt insgesamt natürlich für Begeisterung – vor allem bei denjenigen, die mit dem D-Pad des bisherigen Pro Controllers Probleme hatten. Allerdings melden sich auch einige Personen zu Wort, die von einer entsprechenden Problematik bisher überhaupt nichts mitbekommen hatten.

Was ist mit den Sticks? Auf die Nachfrage eines anderen Menschen in den Kommentaren hin erklärt der Urheber des Original-Beitrags, dass auch die Analog-Sticks des neuen Pro Controllers sehr angenehm und "smooth" gewesen seien. Ihm zufolge wäre das aber keine regelrechte Offenbarung oder irgendetwas in dieser Richtung.

Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr Probleme mit dem Steuerkreuz des Switch-Pro Controllers?