Switch 2-Showcase: Neue Indie World-Ausgabe angekündigt, schon morgen ist es soweit

Morgen zeigt Nintendo im Rahmen einer Indie World neue Spiele für Switch 2 und Switch 1.

Noch in dieser Woche wird es eine neue Ausgabe der Indie World-Showcases geben. Das hat Nintendo soeben offiziell angekünigt.

Alle Infos zur Indie World im März 2026

Datum: 03. März 2026

03. März 2026 Uhrzeit: 15:00 Uhr deutscher Zeit

15:00 Uhr deutscher Zeit Länge: ca. 15 Minuten

Den Livestream könnt ihr unter anderem auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von Nintendo verfolgen.

Was wird dort gezeigt? Laut der von Nintendo verschickten Pressemitteilung soll der Livestream "Neuankündigungen und Updates zu Indie-Spielen enthalten, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen".

Welche Titel konkret damit gemeint sein könnten, ist der Ankündigung nicht zu entnehmen, wir werden uns also überraschen lassen müssen.

Fans hätten lieber eine "große" Direct gehabt

Unter dem oben verlinkten X/Twitter-Post gibt es vor allem negative Kommentare. Denn viele Fans hätten sich offenbar lieber eine große Nintendo Direct mit Ankündigungen von Nintendo selbst gewünscht.

Direct-Ausgaben gab es in diesem Jahr zwar bereits, allerdings waren die entweder monothematisch (zum Super Mario Galaxy-Film und Tomodachi Life) oder stellten Titel von Drittherstellern vor (Partner Showcase).

Die letzte Indie World gab es Anfang August 2025. Damals dauerte der Showcase ebenfalls knapp 15 Minuten und beinhaltete unter anderem Titel wie Mina: The Hollower, Herdling, Content Warning oder Winter Burrow.

Welche Spiele hofft ihr, auf der Indie World zu sehen?