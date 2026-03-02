Switch 2-Showcase: Neue Indie World-Ausgabe angekündigt, schon morgen ist es soweit

In dieser Woche gibt es eine neue Indie World-Ausgabe, in der neue Spiele für die Nintendo Switch 2 angekündigt werden dürften.

Tobias Veltin
02.03.2026 | 15:02 Uhr

Morgen zeigt Nintendo im Rahmen einer Indie World neue Spiele für Switch 2 und Switch 1. Morgen zeigt Nintendo im Rahmen einer Indie World neue Spiele für Switch 2 und Switch 1.

Noch in dieser Woche wird es eine neue Ausgabe der Indie World-Showcases geben. Das hat Nintendo soeben offiziell angekünigt.

Alle Infos zur Indie World im März 2026

  • Datum: 03. März 2026
  • Uhrzeit: 15:00 Uhr deutscher Zeit
  • Länge: ca. 15 Minuten

Den Livestream könnt ihr unter anderem auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von Nintendo verfolgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was wird dort gezeigt? Laut der von Nintendo verschickten Pressemitteilung soll der Livestream "Neuankündigungen und Updates zu Indie-Spielen enthalten, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen".

Welche Titel konkret damit gemeint sein könnten, ist der Ankündigung nicht zu entnehmen, wir werden uns also überraschen lassen müssen.

Fans hätten lieber eine "große" Direct gehabt

Unter dem oben verlinkten X/Twitter-Post gibt es vor allem negative Kommentare. Denn viele Fans hätten sich offenbar lieber eine große Nintendo Direct mit Ankündigungen von Nintendo selbst gewünscht.

Direct-Ausgaben gab es in diesem Jahr zwar bereits, allerdings waren die entweder monothematisch (zum Super Mario Galaxy-Film und Tomodachi Life) oder stellten Titel von Drittherstellern vor (Partner Showcase).

Video starten 50:28 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC

Die letzte Indie World gab es Anfang August 2025. Damals dauerte der Showcase ebenfalls knapp 15 Minuten und beinhaltete unter anderem Titel wie Mina: The Hollower, Herdling, Content Warning oder Winter Burrow.

Welche Spiele hofft ihr, auf der Indie World zu sehen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Switch 2-Showcase: Neue Indie World-Ausgabe angekündigt, schon morgen ist es soweit

vor 27 Minuten

Switch 2-Showcase: Neue Indie World-Ausgabe angekündigt, schon morgen ist es soweit
LEGO: Neues Set mit deutschen Wahrzeichen geleakt - erkennt ihr alle?

vor einer Stunde

LEGO: Neues Set mit deutschen Wahrzeichen geleakt - erkennt ihr alle?
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)   6     10

vor 3 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)
Pokémon FeuerrotBlattgrün: Lugia, Ho-Oh und Deoxys lassen sich jetzt auch endlich einfach so fangen und das müsst ihr dafür tun

vor 3 Stunden

Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Lugia, Ho-Oh und Deoxys lassen sich jetzt auch endlich einfach so fangen und das müsst ihr dafür tun
mehr anzeigen