Erste große Nintendo Direct in 2026 angekündigt: Diese Spiele könnt ihr erwarten

Die Februar-Direct ist jetzt offiziell und wir haben alle Infos für euch.

Das neue Jahr ist noch keine fünf Wochen alt, dennoch gab es bereits zwei Nintendo Directs. Was nach reichlich Infos über neue Spiele für die Nintendo Switch (2) klingt, entpuppte sich allerdings als das genaue Gegenteil und es gab "lediglich" Infos zum neuen Super Mario-Film und zur Lebenssimulation Tomodachi Life.

Doch damit ist jetzt Schluss! Nintendo hat soeben die erste große Direct in 2026 angekündigt, die bereits in wenigen Stunden stattfindet.

Termin der Nintendo Direct im Februar 2026

Datum: Donnerstag, der 05. Februar

Uhrzeit: 15 Uhr deutscher Zeit

Die große Besonderheit: Die erste große Direct im neuen Jahr wird eine sogenannte Partner-Direct, auf der Publisher wie beispielsweise Capcom kommende Spiele für Nintendo Switch näher vorstellen. Darunter dann wahrscheinlich auch Resident Evil Requiem, das zum Release am 27. Februar ebenfalls für die Switch 2 erscheint:

9:20 Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich?

Autoplay

Wie lange geht die Partner Direct? Wie uns soeben via Pressemitteilung bestätigt wurde, geht die Show rund 30 Minuten.

Mögliche Spiele der Partner Direct

Neben Requiem könnte Capcom auch mehr von ihrem neuen Sci-Fi-Actionspiel Pragmata zeigen, das zum Release im April ebenfalls auf der Nintendo Switch 2 landet.

Weitere heiße Kandidaten sind Reanimal, das neue Horrorspiel der Little Nightmares-Macher, das bereits am 13. Februar aufschlägt, oder auch Monster Hunter Stories 3, das im März auf die Switch 2 kommt.

Zudem dürften auch reichlich Indie-Spiele auf der Partner Direct eine Bühne spendiert bekommen.

Angekündigt wurde die Partner Direct übrigens erneut über Nintendos hauseigene App für iOS und Android: Nintendo Today! Die Plattform wird seit März 2025 vorrangig genutzt, um Neuigkeiten über Events oder Nintendo-Exclusives zu teilen.

Auf welche Third-Party-Spiele für die Switch und die Switch 2 seid ihr schon besonders gespannt?