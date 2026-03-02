LEGO: Neues Set mit deutschen Wahrzeichen geleakt - erkennt ihr alle?

Auch das aktuell bereits erhältliche Schloss Neuschwanstein taucht in dem Leak auf – in einer sehr viel kleineren Verison. (Bild: LEGO)

Kennt ihr die Creator-Reihe von LEGO, genauer gesagt, die "Postkarte aus ..."-Modelle, die in kleinen Motiven berühmte Orte aus Ländern oder großen Städten nachbilden? Es gibt etwa Sets zu Italien, Japan, London oder New York und laut einem Leak gesellt sich bald auch Deutschland dazu.

Leak zeigt bekannte Orte aus Deutschland als LEGO-Miniaturen

Auf Reddit wird aktuell ein Leak zu einem kommenden LEGO-Set gezeigt, das aus der Postkarten-Reihe der Creator-Sparte kommt. Unter dem Titel "Germany Postcard" soll das Set 40954 noch im Frühling 2026 erscheinen.

Für 14,99 Euro sollen wir 240 Teile zu einem kleinen Deutschland-Diorama zusammensetzen können, welches fünf markante Elemente enthält, von denen wir nicht alle auf Anhieb erkannt haben. Während das Brandenburger Tor und auch Schloss Neuschwanstein rasch erkennbar sind, mussten beim dritten großen Gebäude erst die Münchner aus unserem Team mit ihrem Fachwissen glänzen.

Ich dachte auf den ersten Blick zum Beispiel an das Rathaus aus Zurück in die Zukunft – also knapp daneben, denn tatsächlich handelt es sich um das Münchner Rathaus. Beim Auto müssen wir aktuell natürlich auch noch etwas raten, wir sind uns aber ziemlich einig, dass es sich um einen Sportwagen und damit höchstwahrscheinlich um einen Porsche handelt.

Beim kleinen Fachwerkhaus sind wir uns hingegen noch völlig unsicher, ob sich dahinter ein ganz bestimmtes Gebäude verbirgt, oder ob es sich dabei nur um eine allgemeine Hommage an das deutsche Fachwerk handelt.

Ob das Set tatsächlich in dieser Form erscheint, ist natürlich ebenfalls noch unklar – immerhin handelt es sich hier um einen Leak und nicht um ein offiziell angekündigtes Motiv. Es würde aber prima in die Palette der bisher veröffentlichten Postkarten-Sets passen.

Hätten wir entscheiden können, welche Wahrzeichen im Motiv landen, hätten wir vielleicht das Rathaus gegen den Kölner Dom getauscht – davon ab finden wir die Auswahl ziemlich gelungen.

Wir wollen natürlich von euch wissen: Gefällt euch das Set und würdet ihr es kaufen? Habt ihr die Sehenswürdigkeiten direkt erkannt und hättet ihr euch vielleicht andere gewünscht? Schreibt es gerne in die Kommentare!