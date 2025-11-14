Auf dieses Switch 2-Spiel mussten Fans über 20 Jahre warten: Spielt den neuen Exklusivhit am Wochenende kostenlos!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eines der großen exklusiven Switch 2-Spiele des Jahres ohne Extra-Kosten ausprobieren.

Jetzt ist eure letzte Chance, den nächsten großen Exklusivhit für Nintendo Switch 2 vor dem Release kostenlos anzuspielen: Kirby Air Riders, das am 20. November erscheint und ein vor über 20 Jahren erschienenes GameCube-Spiel fortsetzt, könnt ihr an diesem Wochenende sowohl offline als auch im Online-Multiplayer ausprobieren. Die Probeversion für den sogenannten Global Test Ride könnt ihr hier im Nintendo eShop herunterladen:

Eine Bedingung müsst ihr dafür allerdings erfüllen: Ihr müsst Nintendo Switch Online abonniert haben.

Zu diesen Uhrzeiten könnt ihr den neuen Switch 2-Hit spielen!

Den Fahrschule-Modus von Kirby Air Riders, der euch die Grundlagen des in vielerlei Hinsicht ungewöhnlichen Action-Racers beibringt, könnt ihr schon jetzt spielen. Dieser Modus bleibt durchgehend bis zum 20. November verfügbar. Die beiden Haupt-Modi Air Ride und City Trial stehen euch hingegen nur während dreier jeweils sechsstündiger Testphasen am 15. und 16. November zur Verfügung. Hier die Termine im Überblick:

Während dieser drei Testphasen könnt ihr zwei der wichtigsten Modi von Kirby Air Riders am Wochenende kostenlos spielen.



Kirby Air Riders: Das bietet das nächste große Switch 2-Exklusivspiel

Kirby Air Riders, Nachfolger des 2003 erschienenen Kirby Air Ride, ist schon deshalb ein ungewöhnliches Rennspiel, weil es hier nicht ums Gasgeben, sondern ums Bremsen geht: Eure Vehikel beschleunigen nämlich von selbst. Wenn ihr bremst, ladet ihr jedoch zugleich euren Turbo auf. Geschicktes Driften um Kurven ist dadurch noch wichtiger als in anderen Racern.

1:29 Kirby Air Riders - Nach 20 Jahren kehrt das Rennspiel-Spin-off dieses Jahr auf der Switch 2 zurück

Außerdem werdet ihr nicht mit gewöhnlichen Wagen in die Rennen geschickt, sondern mit kreativen und sehr unterschiedlichen Mischungen aus Fahr- und Gleitflugzeugen. Mithilfe der vielen Rampen, die über die Strecken verteilt sind, legt ihr nämlich große Distanzen durch die Luft gleitend zurück. Manche der leichteren Maschinen sind dafür besonders gut geeignet, während einige der schwereren Geräte eher für den Kampf auf dem Boden ausgelegt sind.

Neben hoher Geschwindigkeit bietet Kirby Air Riders nämlich auch jede Menge Action: Die vielfältigen Maschinen könnt ihr mit einer reichen Auswahl an Ridern kombinieren, die alle ihr eigenen Spezialfähigkeiten und besonderen Attacken mitbringen, von König Dededes Düsenhammer bis hin zu den extrascharfen Currybomben des Kochs. Die Maschinen passen sich dabei an Größe und Gewicht eures Riders an und ändern so ihr Fahrverhalten, was die kluge Wahl des Riders noch wichtiger macht.

Schon allein aus diesen Gründen ist Kirby Air Riders ein ganz besonderes Rennspiel, das sich deutlich von Konkurrenten wie den Mario Kart-Spielen abhebt. In den einzelnen Modi, die wir euch hier näher vorstellen, zeigen sich aber noch viele weitere Besonderheiten:

Air Ride (kostenlos spielbar am Wochenende!)

Die Strecken des Air Ride-Modus sind ebenso hübsch wie vielfältig.

Air Ride ist der traditionelle Rennmodus von Kirby Air Riders, den ihr während der Testphasen an diesem Wochenende ausführlich anspielen könnt. Bis zu sechs Rider messen sich hier miteinander auf abwechslungsreichen und wunderschönen Strecken, die von idyllischen Wiesen und malerischen Herbstlandschaften über finstere Höhlensysteme bis hin zum futuristischen Cyberion-Highway mit Neonbeleuchtung reichen.

Selbst dieser vergleichsweise klassische Modus hat aber noch einige Eigenheiten. So zieht hier jedes Vehikel eine Spur von Sternen hinter sich her, die denjenigen, die sie einsammeln, einen Boost verschaffen. Deshalb seid ihr im Vorteil, wenn ihr direkt der Spur eurer Gegner folgt. Außerdem könnt ihr Air Ride auf Wunsch so einstellen, dass die Maschinen zerstörbar sind, wodurch aus dem Rennen plötzlich ein Überlebenskampf wird.

City Trial (kostenlos spielbar am Wochenende!)

Fünf Minuten lang rast ihr in City Trial über die schwebende Insel Celestia, bevor das große Finale folgt.

City Trial könnt ihr am Test-Wochenende kostenlos im Online-Multiplayer ausprobieren. Der einzigartige Modus, den ihr in keinem anderen Rennspiel findet (vom Vorgänger natürlich abgesehen), schickt euch zunächst für fünf Minuten in eine große Open World: Ihr könnt die schwebende Insel Celestia mit ihren verschiedenen Bereichen, die vom Vulkan übers Einkaufszentrum bis zum Kolosseum reichen, frei erkunden.

Dabei kämpft ihr stets gegen andere Rider und sammelt Upgrades für eure Maschinen ein. Innerhalb dieser fünf Minuten starten zudem verschiedene kurze Events und Herausforderungen wie Rennen und Bosskämpfe, durch die ihr euch besondere Belohnungen verdienen könnt. Ist die Zeit um, werdet ihr mit eurer aufgerüsteten Maschine ins Stadion geschickt, wo alle Teilnehmer über den finalen Wettkampf abstimmen.

Die Vielfalt dieser Wettkämpfe ist groß. Vielleicht müsst ihr euch euren Gegnern in einer Arena im Kampf stellen, vielleicht müsst ihr aber auch zielgenau durch die Luft gleiten oder in einem Drag Race eine möglichst hohe Geschwindigkeit erreichen. Je nachdem, ob ihr euch zuvor die richtigen Upgrades für die Herausforderung geschnappt habt, stehen eure Siegchancen hier mehr oder weniger gut.

Weitere Modi: Top Ride, Road Trip, Splitscreen & mehr

Der Modus Top Ride ist hervorragend für den lokalen Multiplayer geeignet.

Die Vollversion von Kirby Air Ride hat übrigens noch weit mehr zu bieten, als ihr an diesem Wochenende spielen könnt. Mit Top Ride wird es beispielsweise noch einen dritten Haupt-Modus geben, der euch Rennen aus der Top-Down-Perspektive bietet, wodurch er sich natürlich besonders gut für den lokalen Multiplayer an einer Konsole eignet. Online-Multiplayer für bis zu acht Spieler*innen ist jedoch ebenfalls möglich.

Fans von lokalem Multiplayer können zudem auch im Splitscreen spielen: Sowohl in Air Ride als auch in City Trial können dadurch bis zu vier Spieler*innen an einer Konsole antreten. Wer nach einem Singleplayer-Abenteuer sucht, dürfte sich hingegen über den Road-Trip-Modus freuen. Hier begebt ihr euch mit eurer Maschine auf eine Reise durch weite Landschaften und stoßt unterwegs auf die verschiedensten Herausforderungen, die aus den anderen Modi stammen.

Für noch mehr Abwechslung sorgen die vielen Varianten und Einstellungsoptionen für die verschiedenen Modi. Air Ride könnt ihr unter anderem in der Time-Attack-Variante gegen die Uhr spielen. Von City Trial gibt es auch eine Teamkampf-Version, in der zwei Teams mit bis zu acht Spieler*innen gegeneinander antreten.

47:28 Nintendo zeigt neues Switch 2-Exclusive für 45 Minuten, das ordentliche Konkurrenz für andere Racer sein könnte

Falls ihr noch mehr über Kirby Air Riders erfahren wollt, solltet ihr euch obiges Video ansehen, indem der Kirby-Erfinder Masahiro Sakurai das Spiel und insbesondere die Modi Air Ride und City Trial detailliert vorstellt. Dabei könnt ihr euch wertvolle Tipps für eure eigene Testfahrt am Wochenende holen!



Nintendo Switch Online bietet euch für den günstigen Preis eine ganze Reihe von Vorteilen.

Ihr habt noch gar kein Abo bei Nintendo Switch Online? Dann lohnt es sich auf jeden Fall, das jetzt zu ändern. Schließlich bietet euch der Service weit mehr als die kostenlosen Anspiel-Events wie aktuell im Fall von Kirby Air Riders. Ihr bekommt noch zahlreiche weitere Vorteile geboten, darunter Online-Multiplayer für Nintendo Switch- und Nintendo Switch 2-Spiele, Zugriff auf hunderte Spieleklassiker und exklusive Extras wie Cloud Saves, Spiele-Soundtracks über Nintendo Music oder Zugang zu den Battle-Royale-Spiele Tetris 99 und F-ZERO 99.

Das Monatsabo von Nintendo Switch Online bekommt ihr schon ab 3,99€, noch weit günstiger kommt ihr allerdings mit dem Jahresabo weg. Dieses kostet nur 19,99€, was bedeutet, dass ihr auf den Monat gerechnet lediglich 1,67€ zahlt! Wer erst mal in den Abo-Service reinschnuppern will, kann außerdem zur kostenlosen siebentägigen Testmitgliedschaft greifen. Mehr über die Abo-Optionen und Inhalte von Nintendo Switch Online erfahrt ihr hier: