Shooter-Geheimtipp für PS5 im Angebot: Dieses Open-World-Spiel aus 2025 schickt euch im Kampfanzug in eine dystopische Welt!

Dieser neue Open-World-Shooter für PS5 und Switch 2 hat zumindest hierzulande noch nicht viel Beachtung bekommen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen großen, erst im September erschienenen Open-World-Shooter im Angebot sichern. Den besten Preis bietet dabei die PS5-Version, bei dieser bekommt ihr 30€ Rabatt im Vergleich zum UVP. Aber auch die Versionen für Xbox Series X und Nintendo Switch 2 sind stark reduziert. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis könnte sich also jederzeit ändern. Übrigens gibt es bei dem Händler gerade auch noch einige weitere PS5-Spiele aus 2025 im Angebot. Hier eine kleine Auswahl:

Open World und riesiges Waffenarsenal: Das bietet der Shooter-Geheimtipp aus 2025

Die große Open World dieses neuen Shooters könnt ihr dank eures Kampfanzugs aus der Luft bereisen.

Es geht hier um Daemon X Machina: Titanic Scion, den Nachfolger des ursprünglich Switch-exklusiven Daemon X Machina, der nun neben Switch 2 auch für Xbox Series und eben PS5 erschienen ist. Der Third-Person-Shooter schickt euch in eine dystopische, vom Krieg zerstörte Science-Fiction-Welt, in der ihr neben zahlreichen Monstern auch gegen Menschen mit übernatürlichen Kräften kämpft, die den Rest der Menschheit unterdrücken.

Selbst gehört ihr zwar auch zu diesen übernatürlich begabten Menschen. Aus deren Armee seid ihr jedoch geflohen und habt dabei euren flugfähigen High-Tech-Kampfanzug mitgenommen, mit dem ihr jetzt ins Gefecht zieht. Diesen könnt ihr mithilfe von Waffen und Ausrüstung besiegter Gegner mit der Zeit immer weiter aufrüsten. Auch eure eigene Superkräfte könnt ihr weiter ausbauen, verliert dann allerdings mehr und mehr eure Menschlichkeit.

Die kleineren Gegner sind zwar leicht zu besiegen, aber die Bosse von Daemon X Machina: Titanic Scion sind eine echte Herausforderung.

Das Kampfsystem bietet eine Menge Komplexität, was unter anderem an dem reichen Waffenarsenal liegt, das von Nahkampfwaffen wie Laser-Schwertern und gewaltigen Keulen über diverse Sturmgewehre, Shotguns und Scharfschützengewehre bis hin zu verschiedenen Raketenwerfern reicht. Gegen Standard-Gegner kommt ihr zwar meist auch durch, wenn ihr einfach aus allen Rohren feuert, aber die harten Bosse besiegt ihr nur, wenn ihr die Vor- und Nachteile der Waffensysteme auszunutzen versteht.

Im Gegensatz zum Vorgänger bietet Daemon X Machina: Titanic Scion übrigens eine große Open World. In dieser gibt es zwar durchaus einiges zu entdecken, viele Teile sind allerdings eher generische Kulisse für die Kämpfe. Allzu viel solltet ihr von der Spielwelt also nicht erwarten und auch sonst ist Titanic Scion sicher nicht perfekt. Wer Lust auf Science-Fiction-Action mit coolen Kampfanzügen hat und willens ist, sich in die Systeme einzuarbeiten, sollte zum Angebotspreis aber mal einen Blick riskieren.