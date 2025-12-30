Pokémon-Legenden: Z-A im Top-Angebot – 33€ Rabatt: Amazon haut das Switch 2-Spiel jetzt günstig wie nie zuvor raus!

Die Switch 2-Version von Pokémon-Legenden: Z-A gibt's bei Amazon jetzt 48 Prozent günstiger.

Mit Pokémon-Legenden: Z-A könnt ihr euch gerade den jüngsten, erst Mitte Oktober erschienenen Teil der berühmten Spielereihe günstig im Sonderangebot sichern. Die Switch 2-Version gibt es bei Amazon momentan satte 48 Prozent günstiger, sie kostet damit nur noch 36,44€ statt 69,99€ – ein erstaunlich großer Rabatt für ein exklusives Spiel für Switch und Switch 2. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots, es könnte also jederzeit enden. Übrigens gibt es auch die Switch 1-Version günstiger, hier kommt ihr durch Extra-Rabatt an der Kasse allerdings nur 20€ günstiger weg im Vergleich zum UVP. Während Amazon bei der Switch 2-Version keine Angaben zur Dauer des Deals macht, gilt dieses Angebot allerdings nur bis zum 31. Dezember um 20 Uhr, weil Amazon lediglich mit einem Angebot von MediaMarkt mitgezogen ist:

Bei MediaMarkt müsst ihr euch übrigens erst bei myMediaMarkt anmelden, um auf den Angebotspreis von 39,99€ zu kommen.

10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Autoplay

Auch wenn Pokémon-Legenden: Z-A nicht zur Hauptreihe gehört, sondern wie zuvor Pokémon-Legenden: Arceus ein Spin-off ist, ist es dennoch ein richtiges Pokémon-Spiel, in dem ihr die kleinen Monster sammelt, sie trainiert und sie in Kämpfen gegeneinander antreten lasst. Allerdings bringt das neue Spiel einige frische Ideen mit.

Die sicherlich wichtigste ist, dass die Kämpfe nun nicht mehr rundenbasiert sind, sondern in Echtzeit ablaufen. Der taktische Tiefgang bleibt dabei nicht nur erhalten, die Gefechte werden sogar komplexer, da ihr nun auch auf das richtige Timing beim Starten eurer Angriffe und beim Ausweichen achten müsste. Außerdem kann jetzt sogar der Trainer selbst zum Ziel von Attacken werden.

Ihr kehrt diesmal übrigens in die Kalos-Region zurück, die man schon aus Pokémon X und Y aus 2013 kennt, und seid hauptsächlich in der Stadt Illumina City unterwegs, die an Paris erinnert. Dort wird gerade ein Programm zum Zusammenleben von Pokémon und Menschen gestartet. Im Umland der Stadt könnt ihr trotzdem noch immer auf die Jagd nach wilden Pokémon gehen.