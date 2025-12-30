  • Anzeige

Zelda-Spiele im Amazon-Angebot: Diese Nintendo-Hits für Switch & Switch 2 gibt's nur noch bis morgen zum Top-Preis!

Bei Amazon und bei MediaMarkt bekommt ihr gerade durch Extra-Rabatt Zelda-Spiele für Switch und Switch 2 günstig im Angebot. Die Deals gelten allerdings nur noch bis Silvester!

30.12.2025


Nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch Zelda-Spiele günstiger schnappen, auch die neuen Switch 2 Editions. Bei Amazon wird euch der finale Preis erst an der Kasse angezeigt. Nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch Zelda-Spiele günstiger schnappen, auch die neuen Switch 2 Editions. Bei Amazon wird euch der finale Preis erst an der Kasse angezeigt.

Bei MediaMarkt und teilweise auch bei Amazon könnt ihr euch jetzt Zelda-Spiele günstig im Angebot schnappen, und zwar sowohl für Nintendo Switch als auch in der neuen Nintendo Switch 2 Edition. Bei Amazon kommen die günstigen Preise meist erst durch Extra-Rabatt an der Kasse zustande, bei MediaMarkt wird 20 Prozent zusätzlicher Rabatt einberechnet, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Zwar gibt es bei Amazon keine eigene Übersichtsseite, die meisten Deals findet ihr aber hier:

Bei MediaMarkt sind die Angebote Teil des großen Sales zum Jahresende, der nur noch bis zum 31. Dezember um 20 Uhr läuft. Da Amazon vermutlich nur mit dem Konkurrenten mitgezogen ist, dürften die dortigen Deals dann ebenfalls enden. Den Überblick über den MediaMarkt-Sale, durch den ihr auch noch viele weitere Switch-Spiele günstiger bekommen könnt, findet ihr hier:

Zelda-Spiele im Angebot: Das sind die Deals!

Video starten 7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Hier haben wir euch eine kurze Übersicht der besten Angebote bei beiden Händlern zusammengestellt. Die Rabattangaben beziehen sich dabei auf den aktuellen Preis der digitalen Version im Nintendo eShop. Beachtet dabei bitte, dass sich einzelne Preise jederzeit ändern können:

Besonders ans Herz legen möchten wir euch dabei The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Das Action-Adventure aus 2024 bietet cleveres Gameplay und aktuell einen für ein Nintendo-Spiel fantastischen Rabatt. Die Switch 2 Editions von Tears of the Kingdom und Breath of the Wild lohnen sich zudem auf jeden Fall für diejenigen, die die Open-World-Hits noch nicht für die erste Switch besitzen. Alle anderen können sich auch ein günstigeres Upgrade Pack holen.

