Switch 2 zum Hammerpreis im Angebot: Das Mario Kart World Bundle ist jetzt günstiger als die Konsole allein!

So günstig wie jetzt gab es das Nintendo Switch 2 Bundle mit Mario Kart World laut Vergleichsplattformen bisher nur einmal.

Zum Jahresende bekommt ihr noch einmal die Chance, die Nintendo Switch 2 in einem echten Top-Angebot abzustauben: Das Bundle mit der Konsole und Mario Kart World könnt ihr gerade über eBay als Neuware stattliche 55€ günstiger bekommen, wodurch der Preis deutlich unter dem UVP der Konsole einzeln liegt. Selbst am Black Friday gab es das Bundle laut Vergleichsplattformen nirgendwo so günstig. Hier findet ihr den Deal:

Der Versand der Switch 2 ist kostenlos, mit der Lieferung könnt ihr laut Angaben auf der Shopseite nächste Woche rechnen. Verkäufer ist übrigens der größere eBay-Händler Sbdirect24, der häufiger Konsolen zu günstigen Preisen verkauft. Leider macht er keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt. Der Deal könnte also schon bald wieder enden.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Autoplay

Wie günstig ist das aktuelle Switch 2-Angebot?

Laut Vergleichsplattformen gab es das Nintendo Switch 2 Mario Kart World Bundle bisher nur ein einziges Mal so günstig wie jetzt, und auch damals nur für wenige Stunden. Es handelt sich also um einen echten Top-Deal, den ihr euch mindestens dann, wenn ihr ein kleines bisschen Interesse an Mario Kart World habt, nicht entgehen lassen solltet.

Das gilt desto mehr, als die Konsole selbst einzeln momentan kaum günstiger zu finden ist, bei Amazon beispielsweise liegt der Einzelpreis mit 459€ sogar ein paar Euro höher. Da zudem für die nächste Zeit keine größeren Rabatt-Events angekündigt sind, besteht auch wenig Hoffnung, dass demnächst noch viel bessere Preise kommen werden.

Bei MediaMarkt gibt's jetzt alle Switch 2-Spiele günstiger!

Nur noch bis Silvester könnt ihr bei MediaMarkt Spiele für Switch und Switch 2 günstiger abstauben.

Falls ihr euch für den Kauf der Switch 2 entscheidet, solltet ihr übrigens nicht vergessen, dass bei MediaMarkt noch bis zum 31. Dezember um 20 Uhr eine Aktion läuft, durch die ihr 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle vorrätigen Switch- und Switch 2-Spiele bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Das ist eine tolle Gelegenheit, um sich gleich günstig mit einigen der sonst sehr preisstabilen Nintendo-Spielen einzudecken: