Mario, Donkey Kong oder … Ditto? Für einen unschlagbaren Preis bekommt ihr aktuell die Switch 2 mit einem von drei Top-Games.

Nachdem Microsoft und Sony die Preise für Xbox Series S/X und die PlayStation 5 dauerhaft erhöht haben, zieht jetzt Nintendo ebenfalls nach. Ab September soll die UVP von ca. 470 Euro auf 500 Euro steigen. Wer diese 30 Euro Preiserhöhung zuvorkommen will, dürfte aktuell einen der besten Zeitpunkte haben, denn bei MediaMarkt gibt's die Nintendo Switch 2 im Bundle mit einem von drei der besten Exklusivtitel zum Hammerpreis!

Switch 2 Bundle bei MediaMarkt: So sichert ihr euch den Hammerpreis

Wer allein die Nintendo Switch 2 möchte, kann sich aktuell ohnehin über einen Preis unter der UVP freuen, aber was bringt einem eine Konsole ohne Spiele? Seit die Switch 2 letztes Jahr auf den Markt losgelassen wurde, sind einige Exklusivtitel herausgekommen, die von den Fans gefeiert werden. Eines von diesen drei Spielen bekommt ihr aktuell für nur 479 Euro mit der Konsole:

Ihr spart euch damit bis zu 33 Euro, als wenn ihr euch beides separat holen würdet! So sichert ihr euch den Rabatt:

Legt die Nintendo Switch 2 in den Warenkorb Fügt eines der drei Spiele dem Warenkorb zu Im Warenkorb und an der Kasse sollte die Gesamtsumme 479 Euro betragen.

Dieses Angebot gilt nur bis zum 01. Juni 2026 (9:00 Uhr), also habt ihr noch eine gute Woche Zeit. Das Angebot ist nicht nur an sich gut, sondern vor allem auch im Kontext der Preiserhöhung im September, also kann ich den Deal allein deshalb schon empfehlen, aber auch die Spiele im Bundle sind richtige Hits!

Mario Kart World: Ein neues Kapitel beim Arcade-Racer

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

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Mario Kart als Open World? Was absurd klingt, ist die große Neuerung des neuesten Kapitels der legendären Arcade-Racing-Reihe von Nintendo. Neben Rennstrecken gibt es auch Geheimnisse zu entdecken und man kann sogar seine eigenen Touren erstellen.

Außerdem sind die Rennen jetzt mit 24 Fahrern doppelt so groß wie bisher, stellt euch also auf eine Menge Chaos und Spielspaß online oder im klassischen Couch-Multiplayer ein!

Unser Test zum Spiel Mario Kart World im Test: Nicht so perfekt wie Teil 8 - aber trotzdem verdammt gut von Kevin Itzinger

Donkey Kong Bananza: 3D-Platformer mit Wumms

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

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Donkey Kong hat schon länger keinen eigenen Ableger gehabt, und noch viel länger musste man auf einen 3D-Platformer warten – Donkey Kong 64 ist schließlich von 1999. Bei Donkey Kong Bananza fliegen die Fetzen, beziehungsweise eher die Brocken, denn ein Hauptfeature des Spiels ist, dass ihr die Gegend nahezu komplett zerstören könnt und buchstäblich mit dem Kopf durch die Wand müsst, um an euer Ziel zu gelangen.

In unserem Test schneidet das Spiel mit einer Wertung von 95 wirklich hervorragend ab, also können wir euch das Spiel definitiv empfehlen!

Unser Test zum Spiel Donkey Kong Bananza im Test: Falls ihr noch nach einem Switch 2-Kaufgrund gesucht habt… von Tobias Veltin

Pokémon Pokopia: Pokémon meets Animal Crossing meets … Minecraft?

1:05 Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

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Einer DER Überraschungshits 2026 wurde anfangs etwas belächelt, ist aber überraschend mit einem Metascore von 89 zum bestbewerteten Pokémon-Spiel aller Zeiten geworden – zumindest auf Metacritic. Auch bei uns wird das Cozy Game ziemlich gefeiert: Gebäude bauen, Pflanzen gießen und mal soeben die komplette Gegend terraformen.

Dank motivierendem Fortschritt und einem durchaus großen Content-Umfang werdet ihr in dem Spiel viele Stunden Spaß haben, vor allem, wenn ihr Fans von Animal Crossing oder Minecraft seid.

Unser Test zum Spiel Pokopia im Test: Dieses Animal Crossing für Pokémon-Fans hätte es schon viel früher geben sollen! von Maximilian Franke