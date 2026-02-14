Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

In diesem Video fasse ich kurz und knapp meine Eindrücke aus einer 90 minütigen Anspielsession von Pokémon Pokopia zusammen. Im Cozy-Game des Dragon Quest Builders-Entwicklers baut ihr eine idyllische Insel, auf der Pokémon friedlich miteinander leben.

Als Spielfigur dient ein Ditto, das sich als Mensch tarnt und von anderen Monstern Fähigkeiten lernt, um die Landschaft so anzupassen, dass andere Pokémon sich wohl fühlen. Falls ihr schon Erfahrungen mit Spielen wie Animal Crossing oder eben Dragon Quest Builders sammeln konntet, wisst ihr ungefähr, wohin die Reise geht.

Mehr und detailliertere Eindrücke findet ihr in meiner Preview zu Pokémon Pokopia. Schaut gerne mal vorbei!

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf den gemütlichen Switch 2-Titel oder seid ihr erstmal noch skeptisch?