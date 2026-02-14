Läuft gerade Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans
Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

Maximilian Franke, Irina Humennik
14.02.2026 | 16:33 Uhr

In diesem Video fasse ich kurz und knapp meine Eindrücke aus einer 90 minütigen Anspielsession von Pokémon Pokopia zusammen. Im Cozy-Game des Dragon Quest Builders-Entwicklers baut ihr eine idyllische Insel, auf der Pokémon friedlich miteinander leben.

Als Spielfigur dient ein Ditto, das sich als Mensch tarnt und von anderen Monstern Fähigkeiten lernt, um die Landschaft so anzupassen, dass andere Pokémon sich wohl fühlen. Falls ihr schon Erfahrungen mit Spielen wie Animal Crossing oder eben Dragon Quest Builders sammeln konntet, wisst ihr ungefähr, wohin die Reise geht.

Mehr und detailliertere Eindrücke findet ihr in meiner Preview zu Pokémon Pokopia. Schaut gerne mal vorbei!

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf den gemütlichen Switch 2-Titel oder seid ihr erstmal noch skeptisch? 
Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim
13.11.2025

13.11.2025

Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim
Pokémon Pokopia ist ein neues Spin-Off bei dem ihr ein menschliches Ditto spielt
12.09.2025

12.09.2025

Pokémon Pokopia ist ein neues Spin-Off bei dem ihr ein menschliches Ditto spielt
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
vor einem Tag

vor einem Tag

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
vor einer Stunde

vor einer Stunde

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
vor 6 Stunden

vor 6 Stunden

Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
02.04.2014

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
vor 22 Stunden

vor 22 Stunden

Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
Basisbau, Landwirtschaft und Rechtssystem: Crimson Desert verspricht gigantische Spieltiefe
vor 2 Tagen

vor 2 Tagen

Basisbau, Landwirtschaft und Rechtssystem: Crimson Desert verspricht gigantische Spieltiefe
Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans
vor 38 Minuten

vor 38 Minuten

Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
vor einer Stunde

vor einer Stunde

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
vor 6 Stunden

vor 6 Stunden

Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
vor 22 Stunden

vor 22 Stunden

Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar
vor einem Tag

vor einem Tag

Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar
Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
vor einem Tag

vor einem Tag

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
Project Windless | Official Reveal Trailer
vor einem Tag

vor einem Tag

Project Windless | Official Reveal Trailer
Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time
vor einem Tag

vor einem Tag

Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time
Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert
vor einem Tag

vor einem Tag

Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert
Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen
vor einem Tag

vor einem Tag

Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen
Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter
vor einem Tag

vor einem Tag

Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter
God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben
vor einem Tag

vor einem Tag

God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben
