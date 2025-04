Trotz cooler Features und toller Spiele: Nach dem Switch 2-Event wollen weniger von euch vorbestellen

Das gefällt Mario ganz sicher nicht.

Viele Monate haben wir auf die Nintendo Direct zur Switch 2 hin gefiebert und am vergangenen Mittwoch war es dann endlich so weit. In 60 Minuten gab es nicht nur einige Spiele, sondern auch viele neue Fakten über die kommende Konsole. Für gewöhnlich kurbeln solche Veranstaltungen die Vorfreude an, diesmal scheint es zumindest bei euch aber anders zu sein.

Eure Euphorie ist etwas gesunken

In den Wochen vor dem Event haben wir euch gefragt, ob ihr die Nintendo Switch 2 vorbestellen wollt. Die am häufigsten gewählte Wahl war bis zum Event "Na klaro, wird so schnell wie möglich vorbestellt." Ganze 35% machten damit klar, dass die Vorbestellung schon fest eingeplant ist. Hier nochmal das Ergebnis in der Übersicht:

35% Na klaro, wird so schnell wie möglich vorbestellt.

22 % Ja, aber erst wenn es genug neue Spiele gibt.

20 % Ne, bleibe bei meinen anderen Konsolen / meinem PC.

17 % Irgendwann im Sale ...

6 % Nein, meine Switch reicht mir.

27:48 Switch 2 ausprobiert: Preis, Spiele, Release-Datum & Ersteindruck!

Laut der Umfrage wollten damit 35% vorbestellen, 39% erst später kaufen – wenn mehr Spiele verfügbar sind oder die Konsole günstiger zu haben ist – und 26% verzichten. Nach dem Event sieht das Ergebnis jedoch etwas anders aus.

Wir haben gefragt, ob ihr die Switch 2 (noch immer) vorbestellen wollt und ihr habt innerhalb von kurzer Zeit zahlreich abgestimmt. Das sind die Ergebnisse, Stand 04. April 2025, 07:00 Uhr:

25% Ne, kein Interesse.

24% Vielleicht irgendwann im Sale.

19% Möchte kaufen, aber erst irgendwann.

18% Shut up and take my money!

7% Ich bestelle wahrscheinlich vor.

7% Ich schau zum Release nochmal.

Nur noch 18% geben ganz klar an, dass sie die Switch 2 vorbestellen wollen und selbst wenn wir die 7% der Leute, die wahrscheinlich vorbestellen, dazu rechnen, kommen wir nur noch auf 25%. Direkt zur Veröffentlichung haben – die Leute, die ihre Entscheidung auf den Release verschoben haben, eingerechnet – im besten Fall also nur 32% von euch eine neue Nintendo-Konsole in der Hand.

Gestiegen ist dagegen der Anteil an Personen, die später zuschlagen wollen. Waren es in der ersten Umfrage noch 39%, kommen wir hier auf 43%. Witzigerweise ist der Anteil der Leute, die nicht kaufen wollen, um 1% gesunken. Nintendo konnte also zumindest ein paar Leute generell von der Switch 2 überzeugen.

Woran liegt es?

Natürlich lässt sich die Entwicklung aufgrund der unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten nicht haargenau ablesen, eine Veränderung der Stimmung ist jedoch deutlich erkennbar. Das deckt sich auch mit der Stimmung in den Fan-Diskussionen.

Der mit Abstand am häufigsten diskutierte Punkt ist die Preispolitik von Nintendo. Die Konsole ist mit 470 Euro bereits ziemlich teuer, dazu kommen die erhöhten Preise für neue Spiele. Laut einer anderen Umfrage sind die Preise für euch eindeutig zu hoch.

Aber auch andere Themen werden hitzig diskutiert, etwa dass die gesamte Funktionalität eines Buttons nur mit einem kostenpflichtigen Abo nutzbar ist, oder einige heiß geliebte Switch-Spiele doch nicht auf der Switch 2 spielbar sind.

Gehört ihr zu den Leuten, die eigentlich vorbestellen wollten, jetzt aber zögern? Wenn ja, welcher Grund war für euch ausschlaggebend? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!