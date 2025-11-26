Ohne dieses Zubehör kann ich mir meine Switch 2 gar nicht mehr vorstellen - es lohnt sich gerade zum Black Friday

Samara kommt ohne ihre Lieblings-Zubehör nicht mehr aus.

Die Switch 2 übernimmt vieles vom Vorgängermodell. Dazu gehören nicht nur die positiven Aspekte, wie das grundlegende Hybrid-Konzept, sondern auch ein paar negative. Wie schon die erste Switch liegt die neue Konsole im portablen Modus nämlich nicht so gut in den Händen, was nicht nur an der ungleichen Gewichtsverteilung, sondern auch am Formfaktor liegt. Glücklicherweise gibt es aber praktisches Third Party-Zubehör, mit dem sich die Switch 2 als Handheld viel besser greifen lässt.

Grip Cases lösen ein störendes Problem der Nintendo Switch 2

Die Switch 2 ist erneut flach wie eine Flunder. Ganz im Gegensatz zu den meisten Konkurrenz-Handhelds, beispielsweise dem Steam Deck. Beim Valve-Handheld sind zwei Griffe direkt ins Gehäuse eingearbeitet, dank derer es sich auch über längere Zeit sehr bequem zocken lässt – trotz des höheren Gewichts.

18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Autoplay

Beim Switch- und Switch 2-Design klagen Spieler*innen hingegen nicht selten über Schmerzen in den Händen oder den Handgelenken, da sich die flachen Joy-Cons nicht wirklich greifen lassen und ihre Muskeln daher verkrampfen. Auch bei uns in der Redaktion.

Grip Cases können jedoch Abhilfe schaffen: Die simplen Gadgets bestehen aus Kunststoffrahmen samt Griffen, die ihr ganz einfach an die Konsole klemmt. Alternativ sind sie auch aus einem Guss. Bei den Hörnchen oder Wölbungen an der Rückseite könnt ihr dann fest zupacken.

Hier seht ihr beispielsweise den NeoGrip von Skull & Co. (beziehungsweise Savage Raven als Markenname), den es auch in Schwarz gibt.

Die Grip Cases gibt es von unterschiedlichen Herstellern in unzähligen Farben und Designs. In der Regel sind sie nicht ganz günstig, zum Black Friday findet ihr sie aber für einige Euro reduziert, könnt also gut an dem "essenziellen" Zubehör sparen.

Wichtig: Habt ihr euch für eine Grifferweiterung aus Plastik entschieden, dann solltet ihr unbedingt beim Anlegen auf die Rückseite eures Handhelds achten, da die Reibung des rauen Materials sie verkratzen kann. Das gilt umso mehr, falls beim entsprechenden Griff keine polsternden Pads verklebt wurden, die Kratzer verhindern sollen, oder ihr die Konsole mitsamt Grip Case ins Dock schiebt.

Außerdem solltet ihr bedenken, dass nicht garantiert ist, dass die Grip Cases/Grifferweiterungern euch helfen, wenn ihr Probleme mit Schmerzen beim Zocken habt. Das hängt unter anderem von der Größe eurer Hände ab, davon, wie ihr die Switch 2 normalerweise haltet, und wo genau das Problem in der Haltung liegt.

Meinung Samara Summer

Ich selbst hatte im Gegensatz zu einigen Kolleg*innen zwar nicht mit schmerzenden Händen beim Switch 2-Zocken zu kämpfen, trotzdem finde ich, dass der Handheld sehr unbequem in den Händen liegt. Und gerade, wenn ich beispielsweise auf dem Hometrainer gezockt habe, war ich immer in Sorge, dass sie mir dabei vielleicht schnell mal aus der Hand rutscht. Daher habe ich mir den NeoGrip angeschafft, den ich problemlos an die Konsole geklemmt habe. Dank seiner Griffe liegt die Switch 2 jetzt deutlich sicherer und angenehmer in meinen Händen. Im Lieferumfang waren außerdem unterschiedlich geformte Griffhörnchen enthalten, sodass ich mir diejenigen ausgesucht habe, die sich für mich am besten anfühlen. Die ungleiche Gewichtsverteilung der Handheld-Konsole kann der NeoGrip zwar nicht vertuschen und im direkten Vergleich zum Steam Deck finde ich es auch schade, dass die Griffe ein gutes Stück unter den Schultertasten enden. Dennoch erhaltet ihr mit einer Grifferweiterungen ein für mich nicht mehr wegdenkbares Upgrade!

Wie nutzt ihr die Switch 1 und 2? Habt oder hattet ihr auch schon mal ein Grip Case?