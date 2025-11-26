Clair Obscur Expedition 33: Den grandiosen Soundtrack könnt ihr schon bald live auf der großen Bühne erleben – unter anderem auch bei uns in Deutschland

Die Musik von Clair Obscur könnt ihr nächstes Jahr live erleben.

Der wohl größte Überraschungs-Hit des Jahres ist insgesamt zwölfmal bei den Game Awards nominiert und die Chancen stehen nicht schlecht, dass Clair Obscur: Expedition 33 neben u.a. Game of the Year und Bestes Rollenspiel auch beim Besten Soundtrack abräumt.

Wenn euch die Musik des Spiels ebenso gut gefallen hat wie uns, könnt ihr diese schon bald live erleben, denn ab dem 18. März 2026 gibt es unter dem Namen "A Painted Symphony" eine Live-Tournee.

"A Painted Symphony"-Tour bringt Clair Obscur auf die große Bühne

An insgesamt 19 Abenden findet das Event in verschiedenen europäischen Städten statt – unter anderem auch in Berlin im Tempodrom. Dort startet die Tour sogar mit einem Doppelkonzert am 18. und 19. März 2026.

Danach geht es unter anderem nach Rotterdam, London und Zürich, bevor das Event mit drei Konzerten in Paris endet.

1:19 Clair Obscur: Expedition 33: Der Storytrailer erklärt die Hintergrundstory des RPG-Hoffnungsträgers

Mit dabei sind Lorien Testard, der Komponist des Soundtracks und Alice Duport-Percier, die ebenfalls an der Musik mitgewirkt und zudem viele Stücke gesungen hat. Die beiden treten gemeinsam mit einem Orchester auf.

Das Konzert soll rund zwei Stunden dauern, der Ticket-Vorverkauf startet am 2. Dezember. Tickets bekommt ihr dann bei den bekannten Händlern oder auf der Seite des Events. Dort findet ihr auch viele weitere Informationen.

Die Termine für alle Clair Obscur-Konzerte im Jahr 2026:

18. März: Berlin

19. März: Berlin

25. März: Esch-Sur-Alzette

26. März: Bruxelles

05. April: Rotterdam

06. April: Rotterdam

08. April: London

23. April: Strasbourg

24. April: Reims

25. April: Nantes

30. April: Bordeux

02. Mai: Lille

05. Mai: Zürich

06. Mai: Genève

07. Mai: Milano

27. Mai: Toulouse

28. Mai: Paris

29. Mai: Paris

30. Mai: Paris

Mit den oben genannten Nominierungen stellt Clair Obscur dieses Jahr einen Rekord auf – noch nie erreichte ein Spiel so viele Nominierungen bei den Game Awards.

Alle 12 werden es aber auf keinen Fall, da allein drei Nominierungen in der Kategorie "Best Actor" entfallen – und dort natürlich nur eine Person gewinnen kann.

Wie fandet ihr den Soundtrack von Clair Obscur und würdet ihr euch das Konzert gerne anhören? Schreibt es uns gern in die Kommentare!