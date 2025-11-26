Clair Obscur Expedition 33: Den grandiosen Soundtrack könnt ihr schon bald live auf der großen Bühne erleben – unter anderem auch bei uns in Deutschland

Ihr könnt nicht genug vom Clair Obscur-Soundtrack bekommen? Dann könnt ihr ihn nächstes Jahr live mit Orchester erleben. Wir haben alle Termine für euch.

Kevin Itzinger
26.11.2025 | 16:15 Uhr

Die Musik von Clair Obscur könnt ihr nächstes Jahr live erleben. Die Musik von Clair Obscur könnt ihr nächstes Jahr live erleben.

Der wohl größte Überraschungs-Hit des Jahres ist insgesamt zwölfmal bei den Game Awards nominiert und die Chancen stehen nicht schlecht, dass Clair Obscur: Expedition 33 neben u.a. Game of the Year und Bestes Rollenspiel auch beim Besten Soundtrack abräumt.

Wenn euch die Musik des Spiels ebenso gut gefallen hat wie uns, könnt ihr diese schon bald live erleben, denn ab dem 18. März 2026 gibt es unter dem Namen "A Painted Symphony" eine Live-Tournee.

"A Painted Symphony"-Tour bringt Clair Obscur auf die große Bühne

An insgesamt 19 Abenden findet das Event in verschiedenen europäischen Städten statt – unter anderem auch in Berlin im Tempodrom. Dort startet die Tour sogar mit einem Doppelkonzert am 18. und 19. März 2026.

Danach geht es unter anderem nach Rotterdam, London und Zürich, bevor das Event mit drei Konzerten in Paris endet.

Video starten 1:19 Clair Obscur: Expedition 33: Der Storytrailer erklärt die Hintergrundstory des RPG-Hoffnungsträgers

Mit dabei sind Lorien Testard, der Komponist des Soundtracks und Alice Duport-Percier, die ebenfalls an der Musik mitgewirkt und zudem viele Stücke gesungen hat. Die beiden treten gemeinsam mit einem Orchester auf.

Das Konzert soll rund zwei Stunden dauern, der Ticket-Vorverkauf startet am 2. Dezember. Tickets bekommt ihr dann bei den bekannten Händlern oder auf der Seite des Events. Dort findet ihr auch viele weitere Informationen.

Die Termine für alle Clair Obscur-Konzerte im Jahr 2026:

  • 18. März: Berlin
  • 19. März: Berlin
  • 25. März: Esch-Sur-Alzette
  • 26. März: Bruxelles
  • 05. April: Rotterdam
  • 06. April: Rotterdam
  • 08. April: London
  • 23. April: Strasbourg
  • 24. April: Reims
  • 25. April: Nantes
  • 30. April: Bordeux
  • 02. Mai: Lille
  • 05. Mai: Zürich
  • 06. Mai: Genève
  • 07. Mai: Milano
  • 27. Mai: Toulouse
  • 28. Mai: Paris
  • 29. Mai: Paris
  • 30. Mai: Paris
Clair Obscur Expedition 33: Gustave-Sprecher Charlie Cox ist völlig überrascht von seiner Award-Nominierung und sagt: "Der wahre Star ist jemand anderes"
von Stephan Zielke
Legendärer Geralt-Sprecher von The Witcher 3 verrät sein persönliches GOTY: Es ist das traurigste Spiel des Jahres
von Linda Sprenger

Mit den oben genannten Nominierungen stellt Clair Obscur dieses Jahr einen Rekord auf – noch nie erreichte ein Spiel so viele Nominierungen bei den Game Awards.

Alle 12 werden es aber auf keinen Fall, da allein drei Nominierungen in der Kategorie "Best Actor" entfallen – und dort natürlich nur eine Person gewinnen kann.

Wie fandet ihr den Soundtrack von Clair Obscur und würdet ihr euch das Konzert gerne anhören? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Genre: Rollenspiel

Release: 24.04.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Clair Obscur Expedition 33: Den grandiosen Soundtrack könnt ihr schon bald live auf der großen Bühne erleben – unter anderem auch bei uns in Deutschland

vor einem Tag

Clair Obscur Expedition 33: Gustave-Sprecher Charlie Cox ist völlig überrascht von seiner Award-Nominierung und sagt: "Der wahre Star ist jemand anderes"

vor 4 Tagen

Legendärer Geralt-Sprecher von The Witcher 3 verrät sein persönliches GOTY: Es ist das traurigste Spiel des Jahres

vor 5 Tagen

Clair Obscur-Star Jennifer English gewinnt Award und berührt uns mit emotionaler Rede: "Ich habe mich für queere Lebensfreude entschieden"

vor einer Woche

Clair Obscur Expedition 33 knackt schon vor der Game Awards-Show einen Rekord: So oft wurde noch kein anderes Spiel nominiert
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Entwickler der größten RPG-Enttäuschung 2025 hatte vergeblich darum gebeten, dass das Spiel umbenannt wird - damit Fans des Vorgängers keine falschen Erwartungen haben

gerade eben

Entwickler der größten RPG-Enttäuschung 2025 hatte vergeblich darum gebeten, dass das Spiel umbenannt wird - damit Fans des Vorgängers keine falschen Erwartungen haben
Ohne dieses Zubehör kann ich mir meine Switch 2 gar nicht mehr vorstellen - es lohnt sich gerade zum Black Friday

vor 20 Minuten

Ohne dieses Zubehör kann ich mir meine Switch 2 gar nicht mehr vorstellen - es lohnt sich gerade zum Black Friday
Pokémon-Legenden Z-A Season 2 ist vorbei - jetzt gibts für alle einen Traumball, die sich im Rang bewiesen haben

vor 37 Minuten

Pokémon-Legenden Z-A Season 2 ist vorbei - jetzt gibt's für alle einen Traumball, die sich im Rang bewiesen haben
PS5-Grafikkracher aus dem Jahr 2025 bekommt wohl schon bald eine PC-Version

vor 52 Minuten

PS5-Grafikkracher aus dem Jahr 2025 bekommt wohl schon bald eine PC-Version
mehr anzeigen