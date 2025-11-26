Pokémon-Legenden Z-A Season 2 ist vorbei - jetzt gibt's für alle einen Traumball, die sich im Rang bewiesen haben

Über diese Belohnungen freut sich bestimmt jeder.

Pokémon-Legenden Z-A ist nicht nur das neueste Switch-RPG mit den Taschenmonstern, in dem ihr einer Geschichte folgt, es gibt auch Multiplayer-Inhalte wie den Kampfclub. Um die PvP-Kämpfe noch spannender zu gestalten, gibt es Seasons mit verschiedenen Bedingungen und Belohnungen.

Und da nun Season 2 ausgelaufen ist, bedeutet das “Zahltag”. Je nachdem, wie gut ihr im Rang abgeschnitten habt, dürft ihr euch über Belohnungen freuen. Ein Item ist dabei besonders begehrt.

Der Traumball findet als Belohnung endlich seinen Weg ins Spiel

Bereits nach zwei Seasons hat sich gezeigt, dass auf uns grundlegende Belohnungen pro erreichten Rang warten. Darüber hinaus gibt es pro Season immer ein paar Besonderheiten. In der zweiten Season gab es etwa ein Fennexisnit ab Rang S. Die Traumbälle haben zudem die Turnierbälle abgelöst, was viele Spieler*innen freute.

Hier noch einmal die Saisonbelohnungen von Season 2:

Rang A: 3 Traumbälle 1 Goldkronkorken 3 Silberkronkorken 3 Meistersamen 1 Riesennugget

Rang B-E: 2 Traumbälle 1 Goldkronkorken 2 Silberkronkorken 2 Meistersamen 2 Nuggets

Rang F-K: 1 Silberkronkorken 1 Meistersamen 2 Nuggets

Rang L-R: 1 Meistersamen 1 Nugget

Rang S und tiefer: 1 Nugget



Warum ist der Traumball so spannend?

Vor der zweiten Season gab es diese Ballsorte nicht in Z-A. Erst als Belohnung findet er nun seinen Weg ins Spiel. Im Anschluss können wir sie aber nicht einfach im Shop kaufen oder in der Welt finden, sie waren lediglich als Belohnung erhältlich.

Abgesehen davon, dass viele Pokémon-Fans den Traumball mit seiner Rosa-Pink-Lila-Farbkombination als sehr hübsch betrachten und er so schon fast als eine Art Statussymbol gilt, ist er für das Fangen von Pokémon unter den richtigen Umständen sehr praktisch.

Sofern das gegnerische Pokémon nämlich schläft, was mit der richtigen Attacke schnell umzusetzen ist, erhöht sich die Fangquote um den Wert 4. Es ist also viermal wahrscheinlicher, das Pokémon erfolgreich zu fangen, was vor allem bei starken und seltenen Pokémon ein enormer Vorteil sein kann. Der Traumball kommt damit zwar nicht an einen Meisterball heran, aber er übertrifft den Hyperball.

So erhaltet ihr die Saisonbelohnungen von Season 2

Während ihr die Kampf- und Aufstiegsbelohnungen nach einem Match erhaltet, müsst ihr für die Saisonbelohnungen das Ende der Season abwarten. Um überhaupt bei der Verteilung dabei zu sein, müsst ihr an mindestens einem Online-Kampf teilgenommen haben – egal, ob ihr gewinnt oder verliert.

Habt ihr an den Ranglistenkämpfen teilgenommen, erhaltet ihr nach der Season eure Saisonbelohnungen, indem ihr folgende Schritte geht:

Starte das Spiel (nach Ende der Season) Drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Wähle „Mehrspieler/Online“ aus. Wähle „Rangkämpfe“ aus und sammelt dort eure Belohnungen ein.

Nun steht aber natürlich auch Season 3 vor der Tür. Auf Seite 2 gehen wir auf die neue, dritte Season ein. Dort erfahrt ihr, wann es losgeht, welche Regel es zu befolgen gilt und was für Belohnungen dieses Mal auf euch warten.