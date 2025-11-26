PS5-Grafikkracher aus dem Jahr 2025 bekommt wohl schon bald eine PC-Version

Mit Sam durch die Welt cruisen, dürfte bald auch auf PC möglich sein.

In diesem Jahr sind jede Menge fantastische Spiele herausgekommen. Darunter waren auch zwei große PS5-Exclusives, die beide auch noch richtig gut aussehen. Die Rede ist von Death Stranding 2: On The Beach und Ghost of Yotei. Falls ihr lieber am PC zockt und es gar nicht erwarten könnt, die Titel in die Finger zu bekommen, dann gibt es jetzt zu ersten Spiel eine gute Nachricht.

Death Stranding 2 könnte schon bald auf PC landen - und das ist der Grund

Einen guten Hinweis darauf, dass ihr wohl nicht mehr lange warten müsst, liefert wie so oft das ESRB, also das Entertainment Software Rating Board. Dort findet sich nun eine Zusammenfassung, die sich ausdrücklich auf eine "Windows PC"-Version des Spiels bezieht.

21:20 Death Stranding 2 - Unser Testvideo zum neuen Open-World-Hit für PS5

Autoplay

Demnach könnte es beim zweiten Teil von Kojimas Spielereihe etwas schneller gehen, bis "die Fracht auf den PC geliefert wird". Zur Erinnerung: Beim ersten Death Stranding dauerte es nach dem Konsolen-Release noch acht Monate, bis Aushilfspostboten auch auf dem PC losziehen konnten.

Selbst wenn aber das Timing wieder dasselbe sein sollte, wäre mit der Version Ende Februar zu rechnen. Allzu lange dauert es so oder so also nicht mehr. Womöglich wissen wir aber schon ganz bald mehr, denn am 11. Dezember steht mit den Game Awards noch der letzte wichtige Showcase des Jahres an, auf dem es eine Ankündigung geben könnte.

Die Fortsetzung der Geschichte um Sam Porter Bridges, Fragile, Baby Lou und Co. ist am 24. Juni 2025 für die PS5 erschienen. In unserem Test hat Dennis eine stolze 90 für den Titel vergeben und dabei festgehalten: "Death Stranding 2 ist die nahezu perfekte Fortsetzung für alle, die schon Sams erstes postapokalyptisches Abenteuer mochten."

Auch grafisch ist das Spiel ein echter Augenschmaus. Das gilt sowohl für die atemberaubenden Landschaften als auch für die filmischen Cutscenes. Die Spielmechaniken und die abgedrehte Story bleiben aber sehr eigenwillig und dürften zwar alle begeistern, die schon Teil 1 mochten, sind aber sicher nicht für jeden Zocker und jede Zockerin was.

Wartet ihr noch auf die PC-Version und was erhofft ihr euch von dieser?