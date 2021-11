Nintendo Switch-Adventskalender schenkt euch 18 Spiele, aber ihr braucht einen US-Account

Die Weihnachtszeit steht an und es heißt wieder Türchen jeden Tag öffnen – das gilt auch für die Nintendo Switch. Denn es gibt im eShop jetzt eine Aktion mit 18 kostenlosen Spielen eines Indie-Publishers. Hier lest ihr, was ihr machen müsst, um daran teilzunehmen.

Das ist der Adventskalender im eShop 2021

Das müsst ihr dafür tun: Auf der Webseite hat der Publisher die Aktion genauer erklärt. So benötigt ihr folgendes, um die Spiele kostenlos zu erhalten:

Nur Accounts aus Nordamerika (USA, Kanada) können teilnehmen.

Ihr müsst mindestens eines ihrer Spiele bereits besitzen.

Ihr müsst immer das täglich kostenlose Spiel einlösen, sonst bekommt ihr nicht das nächste.

So bekommt ihr einen US-Account: Falls ihr noch keine Profile auf der Nintendo Switch mit unterschiedlichen Regionen habt, dann könnt ihr kostenlos ein neues anlegen. Wie das funktioniert, zeigen wir euch hier:

17 0 Mehr zum Thema Nintendo Switch: eShop-Region ändern und japanischen oder US-Account erstellen

Kostenloses Spiel per Newsletter: Da ihr wahrscheinlich noch kein Spiel von No Gravity Games besitzt, könnt ihr euch bei deren Newsletter anmelden. Als Dankeschön bekommen die ersten 500.000 Teilnehmer*innen einen US-Code für Pirates All Aboard. Nach der Anmeldung erhaltet ihr nach wenigen Minuten den Code und könnt dann den Newsletter dann direkt wieder abbestellen.

Was ist, wenn ich ein Spiel verpasst habe? Solltet ihr mal einen Tag vergessen haben und das Spiel wurde nicht eingelöst, dann müsst ihr euch am Folgetag das gestrige Spiel kaufen. Damit bekommt ihr wieder kostenlosen Zugriff auf das aktuelle sowie alle darauffolgenden Titel.

Das sind die Spiele in der Aktion

No Gravity Games lässt sich wenig in die Karten schauen und hat bisher nur für die erste Woche die Spiele bekannt gegeben, die ein Teil der Aktion sein werden. Diese Spiele erwarten euch in den ersten Tagen:

Creepy Tale (1. Dezember)

(1. Dezember) Star Horizon (2. Dezember)

(2. Dezember) Strike Force Kitty (3. bis 5. Dezember)

Noch mehr kostenlose Spiele für die Nintendo Switch findet ihr hier:

6 1 Mehr zum Thema Die 19 besten kostenlosen Nintendo Switch-Spiele, die ihr jetzt spielen könnt

Wie viel kann ich sparen? Die Spiele kosten regulär zwischen 5 bis 15 Euro. In der Aktion werden vermutlich vermehrt die kostengünstigen Titel angeboten werden. Nichtsdestotrotz könnt ihr mit der Aktion aber so viel sparen, dass sich die Teilnahme an der Aktion lohnen kann – auch wenn euch die Spiele vielleicht nicht alle zusagen.

Werdet ihr an der Aktion teilnehmen oder sind euch die Spiele kostenlos noch zu teuer?