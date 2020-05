Nintendo Switch: Im eShop wird gerade ein Spiel für 1 Cent verscherbelt

Während der Corona-Krise verschenken Entwickler und Publisher regelmäßig Spiele, um uns das Zuhausebleiben zumindest ein wenig zu vereinfachen. Wer eine Switch besitzt und nach einem neuen (Fast)-Geschenk sucht, der sollte jetzt mal einen Blick in den eShop werfen.

Dort wird gerade ein Spiel für $0.01 angeboten:

Was ist Revenge of the Bird King für ein Spiel?

Genre: Action-Platformer

Action-Platformer Release: 27. Dezember 2018

27. Dezember 2018 Meta-Score: 6.7 (User-Score), ein Review (Wertung: 60)

Revenge of the Bird King schlägt in die Kerbe von Retro-Platformern wie Shovel Knight und Owlboy: Als Vogelmensch erkunden wir eine knallig-bunte Pixelwelt, hüpfen über Hindernisse, finden versteckte Schätze und nehmen es dabei mit intergalaktischen Superhelden und Monstern auf, die wir mit unserer riesigen Kanone über den Haufen schießen.

Lohnt es sich? Auf Metacritic kommt das Spiel auf einen mittelmäßigen User-Score von 6.7. Für User "Atx777" entpuppt sich Revenge of the Bird King beispielsweise als gelungene Hommage an 8 Bit-Klassiker wie Mega-Man und als kurzweiliger Action-Platformer für Zwischendurch. Für "Denvers" hingegen fallen die Kämpfe unnötig kompliziert aus und würden deshalb stellenweise frustrieren.

Ein Must-Have ist Revenge of the Bird King basierend auf den Metacritic-User-Wertungen also nicht, aber vielleicht ist es euch den Cent ja dennoch wert.

Ihr müsst die eShop-Region wechseln

Kleiner Haken nämlich: Das Angebot gilt nur für den US-amerikanischen eShop. Das ist aber kein großes Problem. Weil die Switch auf einen Region-Lock verzichtet, könnt ihr bedenkenlos Titel shoppen, die es nur im Ausland gibt.

Dazu müsst ihr lediglich auf den eShop des jeweiligen Landes wechseln (in diesem Falle Nordamerika). Wie ihr die eShop-Region wechselt erklären wir euch in einem separaten GamePro-Artikel.

Welche Spiele gibt es noch gratis?

3 1 Mehr zum Thema Gratis-Spiele am Wochenende mit GTA 5 und Fallout 76

Die aktuellen Spiele, die ihr über das Wochenende kostenlos abstauben könnt, haben wir in unserer großen Übersicht oben für euch verlinkt. Darunter befindet sich unter anderem Fallout 76 und GTA 5, das allerdings nur auf dem PC gratis angeboten wird.