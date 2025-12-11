Nintendo Switch 2 + Pokémon Legenden: Z-A im unwiderstehlichen Bundle – Weihnachten kann mit diesem Angebot gern kommen!

Das perfekte Weihnachtsgeschenk zum Geld sparen!

Nintendo macht euch dieses Jahr ein ziemlich großzügiges Geschenk. Passend zur Weihnachtszeit erscheint ein Bundle, das sowohl für eingeschweißte Nintendo-Fans als auch für Neueinsteiger eines der attraktivsten Angebote des Jahres sein dürfte: Die Nintendo Switch 2, dazu das brandneue Pokémon Legenden: Z-A und ein komplettes Jahr Nintendo Switch Online!

Und das Beste? Ihr spart euch bei dem Bundle nicht nur richtig viel Geld, sondern bekommt auch noch einen niedlichen Mario-Anhänger obendrauf! Gerade jetzt, wo viele ohnehin nach passenden Geschenken suchen, landet Nintendo damit einen Volltreffer!

Das neuste Pokémon Abenteuer zum Fest!

Pokémon Legenden: Z-A ist das große Highlight des Bundles. Der neuste Ableger der Reihe entführt euch ein weiteres Mal nach Illumina City – eine Stadt, die Fans bestimmt noch aus Pokémon X und Y kennen!

Doch worum geht es eigentlich? In Illumina City passieren eigenartige Dinge, denn einige der Pokémon, die sich in der Stadt rumtreiben, verwandeln sich gegen ihren Willen in Mega-Pokémon. Und der einzig euch bekannte Weg, um das aufzuhalten, ist es selbst Mega-Entwicklungen einzusetzen und sie zu besiegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Doch das ist nicht alles, denn Nachts ist auch richtig was los in Illumina City! Denn bei Anbruch der Dunkelheit beginnen Kampfturniere in der ganzen Stadt, bei denen ihr euch in Trainerkämpfen messen und dadurch im Rang aufsteigen könnt – ihr arbeitet euch quasi von Rang Z bis Rang A hoch!

Die Geschichte dreht sich also darum, herauszufinden, was mit den Mega-Entwicklungen los ist und euch nebenher in Trainerkämpfen zu beweisen! Während eurer Reis erwarten auch noch einige Überraschungen auf euch wie neue Charaktere aber auch alte Gesichter aus Pokémon X und Y.

Coole Vorteile dank Nintendo Switch Online!

Dass Nintendo dem Paket gleich ein ganzes Jahr Switch Online beilegt, macht das Angebot noch attraktiver! Wer Pokémon wirklich vollständig erleben möchte, kommt ohnehin nicht daran vorbei. Online-Tauschaktionen, Kämpfe gegen Freunde oder das Ergattern von zeitlich begrenzten Event-Pokémon funktionieren nur mit aktivem Abo!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dazu kommt die stetig wachsende Bibliothek klassischer Retrospiele – von NES bis Game Boy Advance – die an den Feiertagen für jede Menge nostalgischer Momente sorgen! Auch die Cloud-Speicherung, die gerade bei umfangreichen Rollenspielen eine hilfreiche Absicherung ist, ist im Abo enthalten!

Darum solltet ihr euch das Bundle schnell sichern!

Das Timing könnte kaum besser sein. Die Switch 2 ist noch frisch, Pokémon Legenden: Z-A gehört zu den begehrtesten Spiele des Jahres und über die Feiertage hat man endlich Zeit, ein großes Abenteuer in Ruhe zu beginnen!

Statt euch die Switch 2, ein Nintendo Switch Online Abo und ein Spiel einzeln zu kaufen, bekommt ihr hier einfach alles als Komplettpaket, mit dem ihr sofort loslegen könnt! Wenn ihr euch also dieses Jahr zu Weihnachten so richtig was gönnen wollt oder euren Liebsten eine Freude machen wollt, ist dieses coole Bundle genau das richtige dafür!