Switch-Hit aus 2023 günstig bei Amazon: Schnappt euch dieses Rollenspiel zum Bestpreis!

Bei Amazon bekommt ihr jetzt den Switch-exklusiven Taktik-Hit Fire Emblem Engage zum Bestpreis.

Bei Amazon bekommt ihr jetzt Fire Emblem Engage günstig im Sonderangebot, nämlich für nur 34,99€ (UVP: 59,99€). Das erst Anfang des Jahres exklusiv für Nintendo Switch erschienene Taktik-Rollenspiel gab es laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor so günstig. Amazon verrät bislang nicht, wie lange der Deal noch gilt. Wenn ihr ihn nicht verpassen wollt, solltet ihr euch deshalb vorsichtshalber nicht allzu viel Zeit lassen.

Was ist Fire Emblem Engage?

Neue Geschichte: Fire Emblem Engage ist der Nachfolger des Switch-Hits Fire Emblem: Three Houses. Die Story ist allerdings komplett neu und hat kaum etwas mit dem Vorgänger zu tun. Wir spielen diesmal den sogenannten Wyrmgott Alear, der nach tausend Jahren Schlaf erwacht ist, um die Welt vor dem Dämonendrachen Sombron zu retten. Dazu muss er die zwölf Emblem-Ringe sammeln, mit denen sich legendäre Helden beschwören lassen.

3:10 Fire Emblem Engage: Trailer kündigt neuen Teil der legendären Rundentaktik-Reihe an

Anspruchsvolle Taktik-Kämpfe: Die Story ist trotz aufwendiger Inszenierung nicht die größte Stärke des Spiels, dafür sieht es beim Gameplay umso besser aus. Die Mischung aus Rollenspiel und anspruchsvoller Rundentaktik funktioniert auch diesmal wieder hervorragend. Wir müssen nicht nur die individuellen Fähigkeiten unserer Helden und Truppen klug ausnutzen, sondern auch stets mit der richtigen Waffe angreifen, da so Konter-Attacken verhindert werden können.

Viel Lob und etwas Kritik: Auch die internationalen Spielekritiker*innen haben Fire Emblem Engage für sein Kampfsystem und die Inszenierung gelobt. Die Story musste hingegen einige Kritik einstecken. Insgesamt kam der jüngste Teil der Reihe immer noch sehr gut weg, wenn auch nicht mehr ganz so gut wie Three Houses. In diesem Artikel bekommt ihr einen Überblick über die internationalen Stimmen zum Spiel:

