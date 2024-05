PS5-Shooter im Angebot: Überraschungshit aus 2023 jetzt günstig wie nie bei Amazon sichern!

Bei Amazon gibt es gerade einen spaßigen Solo-Shooter aus 2023 günstig für PS5, aber wohl nur noch bis Mitternacht.

Nur noch bis Mitternacht läuft die Amazon Gaming Week, durch die ihr unter anderem haufenweise PS5-Spiele günstig abstauben könnt. Mit dabei ist der erst im November 2023 erschienene Shooter RoboCop: Rogue City, den ihr in der PS5-Version jetzt laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor bekommt. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Durch die Amazon Gaming Week könnt ihr noch hunderte weitere Spiele und auch Hardware wie Controller und Headsets günstig im Angebot bekommen, und zwar nicht nur für PS5 und PS4, sondern auch für Xbox und Nintendo Switch. Es lohnt sich also definitiv, die letzte Chance zu nutzen und dem Sale schnell noch einen Besuch abzustatten:

Was bietet RoboCop: Rogue City?

1:58 RoboCop: Rogue City sieht im Gameplay-Trailer richtig schick aus

Bei RoboCop: Rogue City handelt es sich um einen traditionellen First-Person-Shooter, wie es sie heute nur noch selten gibt: Statt Multiplayer und Open World bekommt ihr eine ausgefeilte, storybasierte Singleplayer-Kampagne. Völlig linear ist Rogue City dennoch nicht: Die Level bestehen aus weitläufigen Arealen und bieten Raum für Erkundung und Nebenmissionen.

Auch die zwischen RoboCop 2 und 3 angesiedelte Geschichte verläuft nicht ganz linear, sondern bietet mehrere Enden. Wie schon beim vom selben Entwicklungsstudio stammenden Terminator: Resistance kommen Fans der Filmvorlagen übrigens voll auf ihre Kosten: Das Spiel ist prall gefüllt mit Anspielungen und Schauplätzen, die direkt aus den Vorbildern übernommen wurden.

1:25 Im neuen RoboCop-Shooter sollen eure Entscheidungen die Story beeinflussen

Am wichtigsten ist aber natürlich, dass das Shooter-Gameplay hervorragend funktioniert. Das liegt vor allem am tollen Treffer-Feedback, aber auch an RoboCops Spezialfähigkeiten und der Möglichkeit, neben der ikonischen Auto-9 zahlreiche Waffen der Feinde nutzen zu können. RoboCop: Rogue City ist übrigens aus gutem Grund erst ab 18 freigegeben. Die Gewaltdarstellung ist wie in den Filmen sehr explizit und reicht bis hin zu abgetrennten Gliedmaßen und platzenden Köpfen.

Dass es sich bei RoboCop: Rogue City nicht um ein AAA-Spiel mit dickem Entwicklungsbudget handelt, merkt man trotz alledem durchaus. Mit ein paar Macken bei Technik und Produktionsqualität muss man leben. Kann man das, ist Rogue City aber ein großer Spaß, und zwar auch dann, wenn man einfach nur einen Old-School-Shooter will und sich für die Filme gar nicht so sehr interessiert.

Weitere günstige Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: