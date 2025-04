Switch-Hit im Amazon-Angebot: Exklusivspiel mit 87 Punkten auf Metacritic jetzt zum Top-Preis schnappen!

Durch ein Amazon-Angebot könnt ihr jetzt mit diesem Switch-Spiel günstig eine bunte, fremde Welt erkunden.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein exklusives Switch-Spiel zum Top-Preis im Angebot sichern. Den Hit, der auf Metacritic bei stolzen 87 Punkten steht, bekommt ihr jetzt 25€ günstiger im Vergleich zum UVP, was für einen der großen und normalerweise sehr preisstabilen First-Party-Titel ein stattlicher Rabatt ist. Laut Vergleichsplattformen findet ihr das Spiel nirgendwo günstiger. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Der Preis könnte sich also jederzeit ändern. Solltet ihr dort zu spät kommen, findet ihr das Angebot momentan allerdings auch noch bei Otto. Übrigens gibt es bei beiden Händlern gerade noch einige weitere Switch-Spiele im Angebot. Hier ein paar Highlights:

Switch-Exklusivhit: Eine bunte Mischung aus Action, Strategie und Abenteuer

Auch in Pikmin 4 ist es wieder eure Aufgabe, einen fremden Planeten voller Gefahren und Rätsel zu erforschen.

Es geht hier um Pikmin 4, den jüngsten Teil der Reihe, die auf kreative Weise Strategie, Rätsel, Erkundung und Action miteinander verknüpft. Auch diesmal erforscht ihr wieder einen fremden Planeten und werdet dabei von niedlichen kleinen Pflanzenwesen namens Pikmin begleitet, die euch sowohl im Kampf gegen skurrile Monster unterstützen als auch Hindernisse für euch aus dem Weg räumen.

Wie immer gibt es verschiedene Pikmin-Arten mit speziellen Fähigkeiten, etwa rote Kampf-Pikmin, blaue Wasser-Pikmin, besonders harte Fels-Pikmin oder Flügel-Pikmin, die alle schon aus den Vorgängern bekannt sind. Neu sind die Leucht-Pikmin, die besonders hilfreich bei der Erkundung tiefer Höhlensysteme sind, und die Eispikmin, die Gegner einfrieren können.

10:53 Pikmin 4 - Test-Video zum knuffigen Strategiespiel für die Switch

Autoplay

Ebenfalls neu ist Otschin, ein riesiger Hund, der euch ebenfalls hilft und euch als Reittier dient. Für Otschin gibt es sogar eine richtige Charakterentwicklung im Rollenspiel-Stil, durch die ihr im Spielverlauf neue Fähigkeiten freischalten könnt. Außerdem wurde mit den sogenannten Dandori-Duellen ein kompetitiver Multiplayer-Modus eingeführt.

Trotz all dieser Neuerungen bietet Pikmin 4 noch immer das Spielgefühl, das man aus den Vorgängern kennt, nur eben größer, besser, hübscher und komplexer. Obwohl die Vielfalt an Pikmin und Spielelementen inzwischen so groß ist, ist Teil 4 jedoch vergleichsweise einsteigerfreundlich. Deshalb sollten hier nicht nur Fans der Vorgänger zugreifen, sondern auch Neulinge, die Lust auf einen kreativen Genre-Mix in einer knuffigen, bunten Welt haben.