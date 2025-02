Nintendo Switch-Spielekarten können euch bis März noch ordentliche eShop-Ersparnisse bringen, aber danach ist Schluss

Wer seine Spiele-Karten für die Nintendo Switch noch nicht registriert hat, sollte das möglichst bald tun.

Nintendo macht dem Goldpunkte-Treuesystem den Garaus und das hat auch Auswirkungen auf eure gekauften Spiele. Falls ihr eure physischen Spiele-Karten bisher noch nicht registriert habt, könnt ihr das nämlich unter bestimmten Bedingungen nur noch bis Ende März tun.

Insbesondere bei älteren Spielen solltet ihr euch dringend ranhalten, um das Ganze wahrzunehmen. Ihr könnt so bei eurem nächsten Einkauf im Nintendo eShop richtig Geld sparen.

Bei neueren Spielen habt ihr zum Glück aber noch etwas Zeit.

Nintendo macht Schluss mit dem Goldpunkte-System, also haltet euch ran

Darum geht's: Bisher konntet ihr bei jedem Spiele-Kauf für die Nintendo Switch Goldpunkte sammeln. Ein Punkt entspricht einem Cent und ihr könnt die Punkte beim Einkaufen im eShop einlösen. Wer viele Titel gekauft hat, konnte sich also irgendwann vielleicht sogar ein ganzes Spiel von seinen oder ihren Punkten gönnen, erst recht, wenn der gewünschte Titel im Sale war.

Das funktioniert bald aber nicht mehr wie gewohnt:

Ihr solltet euch ranhalten: Die Goldpunkte lassen sich nicht nur beim Einkaufen im eShop ergattern, ihr bekommt sie auch, wenn ihr die physische Version eines Spiels auf einer Cartridge gekauft habt. Dann müsst ihr diese Spiele-Karte aber extra dafür registrieren, um die Goldpunkte einzustreichen. Genau das funktioniert in Zukunft dann irgendwann nicht mehr.

So funktioniert's: Um die Goldpunkte zu bekommen, müsst ihr im Home-Menü der Switch auf ein Spiel gehen, dessen Cartridge in der Switch steckt. Drückt auf Plus und navigiert zu dem Punkt "My Nintendo Belohnungsprogramm" und dann zu "Punkte erhalten". Anschließend wählt ihr euren Account aus, der die Punkte erhalten soll und das war es dann.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Bis wann habe ich Zeit? Das kommt ganz auf das Spiel drauf an. Generell könnt ihr weiterhin Goldpunkte für neu gekaufte physische Switch-Titel bekommen, solange das Spiel bis zum 24. März 2025 erscheint. Für alle Titel, die danach erscheinen, gibt es überhaupt keine Goldpunkte mehr.

Habt ihr allerdings ältere Titel in eurer Bibliothek, deren Karten ihr noch nicht registriert hat, wird es kompliziert.

Generell werden laut Nintendo "innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Erscheinungsdatum eines Titels" Goldpunkte vergeben. Auch bei den Spielen, die jetzt erst und bis zum 25. März erscheinen.

Theoretisch habt ihr also zumindest bei neueren Titeln noch ein bisschen Zeit. Wollt ihr aber ältere Spiele noch registrieren, solltet ihr das möglichst schnell tun. Falls ihr Titel wie Zelda: Breath of the Wild oder Mario Kart 8 Deluxe besitzt, aber noch nicht registriert habt, ist es schon zu spät, weil die vor mehr als zwei Jahren erschienen sind.

Am besten seht ihr also nach, welche Titel innerhalb der letzten zwei Jahre erschienen sind und noch in Frage kommen. Nicht, dass ihr jetzt die letzte Chance verpasst, beim nächsten eShop-Einkauf ein bisschen sparen zu können.

Einlösen könnt ihr eure Goldpunkte auch nach dem 25. März noch: Die Goldpunkte behalten ihren Wert ein Jahr lang. Das heißt, dass ihr euch nicht ewig Zeit lassen könnt und die Punkte innerhalb von 12 Monaten, nachdem ihr sie erhalten habt, wieder ausgeben müsst. Sonst verfallen sie und das Ganze war umsonst.

Wieso das alles? Das ist natürlich die Frage der Fragen und Nintendo gibt keine offiziellen Gründe dafür an, weshalb das Treue-Programm mit den Goldpunkten eingestellt wird. Wir gehen aber einfach mal davon aus, dass es mit dem baldigen Release der Nintendo Switch 2 zu tun haben könnte, die dann womöglich ihr ganz eigenes Treue-System bekommt.

Habt ihr eure Spiele-Karten aller Switch-Titel schon registriert? Trauert ihr den Goldpunkten hinterher?