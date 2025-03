Schnappt euch jetzt 4 neue Gratis-Spiele für Nintendo Switch - dank Switch Online

Vier neue SNES-Klassiker sind jetzt Teil der Switch Online-Bibliothek.

Wenn ihr ein aktives Switch Online-Abo besitzt, dann könnt ihr euch ab heute vier neue SNES-Klassiker schnappen und auf eurer Nintendo Switch spielen. Die Bonus-Games des März 2025-Lineups hat Nintendo bereits in der vergangenen Woche enthüllt, jetzt stehen sie zum Download bereit.

Nintendo Switch Online - Alle neuen Gratis-Spiele des März 2025-Lineups im Überblick

Ab wann sind die neuen Bonus-Titel spielbar? Ab sofort (sofern ihr über ein Switch Online-Abo verfügt. Alle Infos dazu weiter unten im Artikel).

Ein Spiel verlässt heute den Service: Am heutigen 28. März verzeichnet der kostenpflichtige Online-Service übrigens seinen ersten Abgang, und zwar nicht nur in Japan, sondern auch hierzulande. Konkret müsst ihr euch von Super Soccer verabschieden. Ein Fußball-Titel, der ursprünglich 1991 zunächst in Japan und ein Jahr später auch in Europa und in den USA auf den Markt kam

Was euch bei den vier neuen SNES-Klassikern erwartet, zeigt euch der untere Trailer zum März 2025-Lineup von Switch Online:

2:22 Nintendo Switch Online nimmt im März 2025 ganze 4 SNES-Titel in die Spielbibliothek auf

Autoplay

Alles, was ihr über Nintendo Switch Online wissen müsst

Falls ihr kein Abo habt: In unserer unten verlinkten GamePro-Übersicht findet ihr alles, was ihr über die kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft sowie über den Erweiterungspass wissen müsst:

Alle Preise von Nintendo Switch Online in der Übersicht

Die Grund-Mitgliedschaften:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Probeabo verfügbar: Wenn ihr Nintendo Switch Online zunächst ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch auch ein 7-tägiges Probeabo schnappen.

Die Preise für den Erweiterungspass:

12 Monate : 40 Euro

: 40 Euro 12 Monate Familien-Abo: 70 Euro

Und ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Den Switch Online-Erweiterungspass könnt ihr leider nicht einzeln erwerben. Er ist nur im Paket mit dem standardmäßigen Nintendo Switch Online-Abonnement erhältlich.

Was sagt ihr zu den aktuellen SNES-Klassikern? Welches Spiel (oder vielleicht sind's ja sogar mehrere Titel) werdet ihr euch herunterladen?